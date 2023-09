Aretirali še enega moškega, povezanega z distribucijo fentanila v vrtcu

Ko je policija vdrla v vrtec v Bronxu po smrti komaj enoletnega dečka, jih je prizor šokiral. V loputi je bila namreč skrita večja količina droge, vključno s fentanilom, količina zaseženih mamil pa bi po njihovih ocenah lahko ubila 500.000 ljudi. Potem ko so pridržali lastnico vrtca in njenega podnajemnika, pa se jim je eden od sodelujočih izmuznil, poroča BBC.

Sicer ne za dolgo, policija je namreč izsledila in pridržala še 38-letnega Rennyja Antonia Parra Paredesa. Med preiskavo osumljenčevega doma so našli žig, ki je bil prej uporabljen za označevanje paketov mamil. V vrtcu so namreč našli pakete z žigom, kjer je pisalo "Rdeča zora", isto štampiljko pa so našli pri Paredesu. Ta je obtožen zarote za distribucijo mamil.

Urad za boj proti drogam (DEA) je navedel, da je imel Paredes ključno vlogo pri domnevni operaciji preprodaje mamil, ki je bila vodena izključno iz vrtca Divino Niño. Policija je začela o ilegalnih poslih v vrtcu sumiti, potem ko je bilo ugotovljeno, da so štirje otroci zboleli zaradi mamil, ki so bila shranjena blizu mesta, kjer so spali. Kljub hitremu ukrepanju je bilo za enoletnika Nicholasa Dominicija prepozno.

"Trgovci pogosto skrivajo tihotapsko blago na neopaznih lokacijah, ne da bi pri tem upoštevali varnost drugih," je dejal agent DEA Frank Tarentino za BBC. "V tem primeru so bile talne deske v vrtcu uporabljene za prikrivanje, kar je ogrozilo življenje otrok, ki so nedolžno sedeli na tleh in se tam igrali."