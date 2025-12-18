Naslovnica
Tujina

Aretirali sedem ljudi, ki so bili na poti na plažo Bondi

Sydney, 18. 12. 2025 16.13

Avtor:
D. S.
Aretacija v Avstraliji

Avstralska protiteroristična policija je na plaži Bondi aretirala sedem moških. Domnevajo, da so bili na poti proti slavni plaži, kjer se je zgodil teroristični napad, v katerem je umrlo 15 ljudi.

Policija Novega Južnega Walesa je prejela obveščevalne podatke, da sta dva moška potovala iz Melbourna z namenom, da gresta na plažo Bondi. 

Oboroženi policisti so izstrelili več gumijastih nabojev in s policijskim avtomobilom potisnili bel Hyundai s ceste. V bližini je bilo ustavljeno tudi drugo vozilo.

Na posnetku je videti dva moška, ki ležita z obrazom navzdol za vozilom, medtem ko preotala moška klečita na pločniku z rokami, zvezanimi za hrbtom. Nameni moških še niso bili ugotovljeni, 

"Policijska taktična operacija se je odzvala na informacijo o morebitnem načrtovanju nasilnega dejanja. Policija je nato v okviru preiskave ustavila dva avtomobila. Medtem ko preiskava poteka, sedem moških pomaga policiji pri preiskavi. Trenutno policija ni odkrila nobene povezave s trenutno policijsko preiskavo terorističnega napada v Bondiju," so po poročanju Net.hr sporočile oblasti.

avstralija aretacija bondi

