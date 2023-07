Aretirali sedem oseb, ki naj bi načrtovale teroristični napad

Moški, ki so jih aretirali v zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija, so v Nemčijo prišli iz Tadžikistana, Kirgizistana in Turkmenistana kmalu po začetku vojne v Ukrajini. V Nemčiji naj bi ustanovili teroristično celico, njihov cilj pa je bil po navedbah tožilstva "izvesti odmevne napade v slogu Islamske države".