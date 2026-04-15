Tujina

Aretirali šefa balkanskega kartela: mreža tihotapila 2,7 tone kokaina

Podgorica, 15. 04. 2026 17.11 pred 1 uro 1 min branja 13

Avtor:
N.L. STA
V Črni gori aretirali vodilnega člana balkanskega kartela

Evropski policijski urad (Europol) je v obsežni operaciji skupaj z organi pregona Črne gore in Nemčije aretiral 12 oseb, osumljenih članstva v balkanskem kriminalnem kartelu, za katerega domnevajo, da je odgovoren za večtonske pošiljke kokaina v EU. V Črni gori so aretirali tudi vodilnega člana kartela, je sporočil Europol.

Preiskava, ki so jo podprle tudi avstrijske in španske oblasti, je bila usmerjena proti kriminalni mreži, vpleteni v obsežno mednarodno trgovino z drogami, in sicer s kokainom in konopljo.

Osumljenci, ki prebivajo v Črni gori in Nemčiji, so domnevno igrali različne vloge znotraj kriminalne združbe, od financerjev do koordinatorjev in logistov, je v izjavi za javnost navedel Europol.

V okviru operacije so aretirali 12 ljudi, od tega štiri v Nemčiji, vključno z vodilnim članom kartela, ki je bil aretiran v Črni gori, je zapisal urad.

Pravosodni organi v Črni gori so že sprožili pregon proti več osumljencem zaradi vpletenosti v tihotapljenje 2,7 tone kokaina in 1,5 tone konoplje v obdobju med oktobrom 2024 in aprilom 2026. Droge so zasegli v 12 ločenih operacijah v več državah EU in Južne Amerike.

Kriminalna mreža naj bi za tihotapljenje drog uporabljala morske in zračne poti, ladijske zabojnike in druge prikrite metode prevoza. Europol sumi, da so konopljo v in iz EU med drugim tihotapili prek Albanije, Tajske in ZDA.

balkanski kartel tihotapljenje drog Europol kokain Črna gora

Življenje na 18 kvadratnih metrih? 'Za mlade je to dovolj'

Ratko Mladić v zaporu doživel možgansko kap

KOMENTARJI13

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NIAR
15. 04. 2026 18.55
Dokler smo imeli JNA ni bilo kartelov.
r h
15. 04. 2026 18.50
Texsas, Kolumbija, Črna Gora, Srbija se ponavadi pojavljajo pod članki mafijski karteli. Kam smo prišli v tej naši deželi, ko je pri nas že 1/3 le teh pri nas.
Slovenska pomlad
15. 04. 2026 18.41
Ni res,ravno je ustoličil kriminalca Stevanovića.
Andrej77
15. 04. 2026 18.33
Evropo pridite k nam. Začnite pri kraljici 10% ne bo problem jih najti še 11.
Andrej77
15. 04. 2026 18.40
*Europol
Rožle Patriot
15. 04. 2026 18.20
Aha, ... in vsi so brez imen ...?
GLUPI DAVKI
15. 04. 2026 18.12
Pri nas so v parlamentu in imajo zaščito
NeXadileC
15. 04. 2026 18.10
V Sloveniji? Nemogoče... Ah, v Nemčiji....
Pujček
15. 04. 2026 17.59
Stevo daj svojim azil, če bojo ponovne volitve si zunaj.
GLUPI DAVKI
15. 04. 2026 17.52
Aha zdej pa vemo od kje Đurđici 500.000€ za financiranje SDSa
GLUPI DAVKI
15. 04. 2026 17.50
Ličina al Stevanovič
rok1211
15. 04. 2026 17.43
Konkurenca to vidi in takoj poveča dobavo. Spremembe na trgu praktično ni.
Mladi zvezdnik pričakuje prvega otroka s trenerjevo hčerko
