Aretirali serijskega morilca iz Kalifornije, ki je ubil šest ljudi

"Na podlagi namigov, ki so prispeli na oddelek in Stockton Crime Stoppers, smo se lahko osredotočili na morebitnega osumljenca," je povedal načelnik policije Stanley McFadden. Policija je že nekaj časa iskala moškega, oblečenega v črno, ki je bil posnet na več prizoriščih zločina v Stocktonu, kjer je med 8. julijem in 27. septembrom pet moških umrlo zaradi strelnih ran.

"Naša ekipa za nadzor mu je sledila med vožnjo. Opazovali smo njegove vzorce in danes zgodaj zjutraj ugotovili, da je na misiji ubijanja," je pojasnil.

"Njegovi vzorci so bili skladni z nekaterimi vzorci, ki smo jih že videli," je dejal McFadden. "Zadrževal se je po parkih, temnih krajih, se ustavljal, gledal naokoli, se spet premikal. In takrat smo mislili, da je zaradi varnosti javnosti najbolje, da to osebo pridržimo."