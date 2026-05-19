Tujina

Aretirali sina ustanovitelja Manga: je bil vpleten v smrt očeta?

Barcelona, 19. 05. 2026 14.27 pred 55 minutami 1 min branja 1

STA M.S.
Jonathan Andic

Španska policija je aretirala Jonathana Andica, sina ustanovitelja španske verige z oblačili Mango Isaka Andica, ki je leta 2024 umrl po padcu v gorah v bližini Barcelone. Španske oblasti preiskujejo, ali je bil za očetovo smrt kriv Jonathan Andic. Ta krivdo zanika.

Jonathan Andic je bil leta 2024 z očetom Isakom, ko je ta umrl v gorovju Montserrat blizu Barcelone. Preiskovalci so smrt enega najbogatejših Špancev sprva obravnavali kot nesrečo, saj so prvotne ugotovitve nakazovale, da mu je spodrsnilo.

Preiskavo smrti so zaradi pomanjkanja dokazov o kaznivem dejanju ustavili januarja lani, a so jo zaradi ugotovljenih neskladij v izjavah Jonathana Andica ponovno odprli oktobra istega leta. Španski mediji so takrat poročali, da naj bi se oče in sin sprla zaradi vloge mlajšega Andica v podjetju. Prav tako naj bi se v družini prepirali zaradi oporoke ustanovitelja Manga. 

Pred smrtjo Isaka Andica je bilo njegovo premoženje ocenjeno na približno štiri milijarde evrov.

Začetki Manga segajo v leto 1984, ko je Andic s pomočjo brata Nahmana odprl prvo trgovino na aveniji Paseo de Gracia v Barceloni. Družba je zrasla v eno največjih mednarodnih verig trgovin z oblačili. Po podatkih s spletne strani družbe ima ta okoli 2900 fizičnih trgovin na 120 trgih, zaposluje pa 18.000 ljudi.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

športnik66
19. 05. 2026 15.19
Noro, kaj vse so ljudje pripravljeni narediti za denar. Nič kaj fajn brati, da ga je lastni sin v smrt pahnil.
