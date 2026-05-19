Aretirali sina ustanovitelja Manga: je bil vpleten v smrt očeta?

Jonathan Andic je bil leta 2024 z očetom Isakom, ko je ta umrl v gorovju Montserrat blizu Barcelone. Preiskovalci so smrt enega najbogatejših Špancev sprva obravnavali kot nesrečo, saj so prvotne ugotovitve nakazovale, da mu je spodrsnilo.
Preiskavo smrti so zaradi pomanjkanja dokazov o kaznivem dejanju ustavili januarja lani, a so jo zaradi ugotovljenih neskladij v izjavah Jonathana Andica ponovno odprli oktobra istega leta. Španski mediji so takrat poročali, da naj bi se oče in sin sprla zaradi vloge mlajšega Andica v podjetju. Prav tako naj bi se v družini prepirali zaradi oporoke ustanovitelja Manga.
Pred smrtjo Isaka Andica je bilo njegovo premoženje ocenjeno na približno štiri milijarde evrov.
Začetki Manga segajo v leto 1984, ko je Andic s pomočjo brata Nahmana odprl prvo trgovino na aveniji Paseo de Gracia v Barceloni. Družba je zrasla v eno največjih mednarodnih verig trgovin z oblačili. Po podatkih s spletne strani družbe ima ta okoli 2900 fizičnih trgovin na 120 trgih, zaposluje pa 18.000 ljudi.
