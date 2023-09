Aretirali Srba, ki naj bi na plaži pretepla in posilila 14-letnico

Lokalna policijska uprava je prijavo o posilstvu 14-letne domačinke prejela 28. avgusta. Kot poroča grški ERT, naj bi dekle z moškima odšlo do plaže, nato pa naj bi jo pretepla in prisilila v spolni odnos. Dogodek naj bi se po pisanju medijev zgodil tri dni prej, 25. avgusta na eni od plaž na Lefkas.

"V okviru predhodne preiskave, ki je sledila, so bili storilci identificirani, odrejena sodna preiskava in gradivo predhodne preiskave pa takoj predana pristojnemu okrožnemu državnemu tožilstvu. Zadeva je bila predana preiskovalcu, od koder so bili izdani ustrezni nalogi za prijetje. Prijete so pripeljali na pristojno državno tožilstvo," so javnosti sporočili z grške policije.