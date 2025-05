Kim udaril po 'partijski liniji': aretirali še četrtega krivca

Severna Koreja je do sedaj aretirala štiri visoke uradnike, ki naj bi bili odgovorni za neuspešno splavitev najnovejšega rušilca mornarice. Ladja v ladjedelnici leži na boku in je delno potopljena, poročajo državni mediji. Potem ko so za zapahi končali trije inženirji, so sedaj oblasti udarile še po partijski liniji in aretirale še četrtega krivca.