Aretirali štiri moške, ki so na Bavarskem ukradli keltske zlatnike

Osumljene so prijeli v torek v nemških zveznih deželah Mecklenburg-Predpomorjansko in Severno Porenje-Vestfalija. Pri njihovi aretaciji so sodelovale tudi posebne policijske enote.

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa so osumljeni moški stari 42, 43, 46 in 50 let. Dva sta iz prestolnice nemške zvezne dežele Mecklenburg-Predpomorjansko Schwerin, eden iz nemškega glavnega mesta Berlin.

Četverica naj bi novembra lani ponoči vdrla v Muzej Keltov in Rimljanov v Manchingu blizu Ingolstadta in ukradla 2100 let stare keltske zlatnike. Policijo je do osumljencev pripeljala sled DNK, ki so jo našli na pripomočkih za vlom, ki so jih po kraji odkrili v bližini muzeja.

Sled DNK je policijo prek najdb iz podobnih tatvin v Nemčiji in Avstriji na koncu pripeljala do enega od osumljencev v Schwerinu. Prek njega so se preiskovalci osredotočili še na tri moške, ki so jih aretirali v torek na širšem območju Schwerina in v Halleju.

Od skoraj 500 ukradenih zlatnikov so jih doslej našli le del. Tatovi so starodavne kovance očitno poskušali staliti.