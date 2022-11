Aretirali štiri redovnice v Italiji zaradi nasilja nad otroki

Policijsko preiskavo je spodbudil videoposnetek, ki prikazuje, kako je ena od redovnic udarila štiriletnega otroka in ga vlekla za lase, medtem ko so ostale opazovale dogajanje. Po navedbah policije je bilo na posnetku razvidno, da je osemletni brat otroka poskušal posredovati, a ga je redovnica udarila in mu s tem povzročila krvavitev iz nosu.

Preiskovalci so poudarili, da so odkrili še več primerov, ko so mladoletnike s copati udarjali po vratu ali rokah. Ena od redovnic je bila že obsojena na zaporno kazen, ostalim trem pa so prepovedali vstop v deželo Kampanija.

V cerkveni ustanovi na severu priljubljenega počitniškega otoka, ki leži ob obali Neaplja, so sicer nastanjeni mladoletniki, ki čakajo na rejništvo ali posvojitev, in otroci, ki tam živijo na podlagi sodnega naloga.