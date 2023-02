Obsodili turistično agentko, ki je ogoljufala na stotine turistov in jim lagala, da ima raka

Mnoge od njenih 1400 žrtev, ki so naposled namesto na počitnicah proste dni preživele doma, so povedale, da počitnic, ki so jih kupile prek njenega podjetja, nikoli ni rezervirala ali plačala. Barlowova je turistom sicer za turistične aranžmaje ponujala cene, ki so predobre, da bi bile resnične. Tako naj bi ponujala ponudbe, kot je teden dni all-inclusive v hotelu s petimi zvezdicami v Dubaju za samo 557 evrov.

Ko so se pritožili, jim je lagala, da ima raka

Ko so jo jezne stranke, ki so ostale brez počitnic, poiskale in se pritožile, jih je Barlowova pretentala, tudi svoje bližnje sorodnike, v to, da so verjeli, da ima raka in se jim je tako zasmilila. Njene prve žrtve so bile lastna družina in prijatelji. Njihove prihranke je porabila, da je ustanovila potovalno agencijo, v kateri je nato prodajala lažne počitniške aranžmaje.

39-letna Barlowova je priznala krajo 550.000 evrov lastni materi po smrti njenega očeta leta 2015, poleg tega pa je priznala 10 obtožb goljufije in eno obtožbo pranja denarja. Sodnik jo je obsodil na devet let zapora in dodal, da ima neverjeten talent za neiskrenost.