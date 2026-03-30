Aretirali Ukrajinca, osumljenega vohunjenja za Rusijo

Ukrajinski državljan, ki so ga v petek aretirali v mestu Hagen blizu Dortmunda, je obtožen, da je "v imenu ruske obveščevalne službe zbiral informacije o moškem s prebivališčem v Nemčiji, ki je sodeloval v bojnih operacijah ukrajinskih oboroženih sil", je danes pojasnilo nemško zvezno tožilstvo.
Moški, čigar ime so navedli kot Vitalij M., naj bi z zbiranjem podatkov pripravljal teren za "nadaljnje obveščevalne operacije proti ciljni osebi v Nemčiji", so še dodali na tožilstvu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Nemčija, ki je ena od ključnih podpornic Ukrajine v vojni proti Rusiji, se od začetka ruske invazije pred več kot štirimi leti sooča s primeri vohunjenja, sabotaž in dezinformacijskih kampanj, za katerimi naj bi stala Moskva. V zadnjih mesecih so v zvezi s tem že izvedli več aretacij.
Nemške oblasti so po navedbah AFP opozorile tudi, da Rusija prek družbenih omrežij in aplikacij za sporočanje najema "agente za enkratno uporabo", ki brez usposabljanja v zameno za manjše zneske izvajajo dejanja, kot so požigi, povzročanje materialne škode in preleti z droni nad občutljivimi lokacijami.
