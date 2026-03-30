Aretirali Ukrajinca, osumljenega vohunjenja za Rusijo

Ukrajinski državljan, ki so ga v petek aretirali v mestu Hagen blizu Dortmunda, je obtožen, da je "v imenu ruske obveščevalne službe zbiral informacije o moškem s prebivališčem v Nemčiji, ki je sodeloval v bojnih operacijah ukrajinskih oboroženih sil", je danes pojasnilo nemško zvezno tožilstvo.

Moški, čigar ime so navedli kot Vitalij M., naj bi z zbiranjem podatkov pripravljal teren za "nadaljnje obveščevalne operacije proti ciljni osebi v Nemčiji", so še dodali na tožilstvu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.