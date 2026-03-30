Tujina

Aretirali Ukrajinca, osumljenega vohunjenja za Rusijo

Karlsruhe, 30. 03. 2026 17.34 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
N.V.
Ruski vohun

Nemško tožilstvo je sporočilo, da so aretirali ukrajinskega državljana zaradi suma vohunjenja za Rusijo - gre za najnovejšega v nizu domnevnih primerov ruskega vohunjenja med vojno v Ukrajini. Zbiral naj bi podatke o moškem, ki prebiva v Nemčiji in se je boril proti Rusiji na strani ukrajinskih sil.

Ukrajinski državljan, ki so ga v petek aretirali v mestu Hagen blizu Dortmunda, je obtožen, da je "v imenu ruske obveščevalne službe zbiral informacije o moškem s prebivališčem v Nemčiji, ki je sodeloval v bojnih operacijah ukrajinskih oboroženih sil", je danes pojasnilo nemško zvezno tožilstvo.

Moški, čigar ime so navedli kot Vitalij M., naj bi z zbiranjem podatkov pripravljal teren za "nadaljnje obveščevalne operacije proti ciljni osebi v Nemčiji", so še dodali na tožilstvu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

FOTO: Shutterstock

Nemčija, ki je ena od ključnih podpornic Ukrajine v vojni proti Rusiji, se od začetka ruske invazije pred več kot štirimi leti sooča s primeri vohunjenja, sabotaž in dezinformacijskih kampanj, za katerimi naj bi stala Moskva. V zadnjih mesecih so v zvezi s tem že izvedli več aretacij.

Nemške oblasti so po navedbah AFP opozorile tudi, da Rusija prek družbenih omrežij in aplikacij za sporočanje najema "agente za enkratno uporabo", ki brez usposabljanja v zameno za manjše zneske izvajajo dejanja, kot so požigi, povzročanje materialne škode in preleti z droni nad občutljivimi lokacijami.

KOMENTARJI3

M_teoretik
30. 03. 2026 18.51
Povsod se najde kak tabel!?
anatomija
30. 03. 2026 18.49
Potomec Ruskih priseljencev , ko so prišli na rodovitno zemljo Ukrajine po golodomoru
ivan res grozni
30. 03. 2026 18.09
Ukrajinski državljan, Rus.
