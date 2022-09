Aretirali več protestnikov, ki nasprotujejo razglasitvi kralja in monarhiji

Ob smrti kraljice Elizabete II. je policija v Veliki Britaniji pridržala nekaj protestnikov, ki so javno izražali nenaklonjena stališča do monarhije.

"Ni moj kralj," pa je pisalo na transparentu ženske pred parlamentom v Londonu, od koder so jo nato odgnali. Policija je sporočila, da so žensko odstranili, ker so morali omogočiti prehod za vozila, in da ženske niso pregnali s širšega območja.

Policija je zaslišala tudi odvetnika Paula Powleslanda, ki se je nahajal pred parlamentom v Londonu, s seboj je imel prazen list papirja, na katerega je tudi on želel napisati: Ni moj kralj.

Powlesland je dogajanje posnel, na posnetku pa se sliši policista, ki ga vpraša za njegove osebne podatke in mu reče, da bi lahko z besedami, ki jih namerava napisati, koga užalil, lahko bi ga tudi aretirali. Powlesland je ravnanje policije označil za nezaslišano, poroča Independent.

"Zelo zaskrbljujoče je opazovati, kako policija uveljavlja svoja pooblastila, da bi zatrla svobodo govora in izražanja," so dogajanje komentirali pri skupini Liberty, ki se ukvarja z državljanskimi pravicami.

Protestnico, ki je v Edinburgu držala napis s kletvico Dol z imperializmom, ukinite monarhijo!, so obtožili, da je kršila javni red in mir. Obtožili so tudi moškega, ki je med vožnjo kraljičine pogrebne kočije skozi škotsko prestolnico zmerjal princa Andrewa. Na posnetih, ki so se pojavili na Twitterju, se na desni strani vidi moškega, ki v množici kriči, nato pa ga policija odstrani.