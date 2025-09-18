Aretirali 119 protestnikov na shodu proti proračunu v Franciji

Protestniki blokirajo ceste in ulice v Parizu in drugih večjih mestih v državi ter so ohromili javni potniški promet. Stavke se je udeležila okoli tretjina učiteljev, številni študenti pa so blokirali vhode v univerze. Stavkajo tudi farmacevti. Po napovedih naj bi bila danes zaprtih večina lekarn, poroča britanski BBC.

Skupno je policija med demonstracijami po državi doslej aretirala 119 ljudi. Tako v prestolnici kot v Marseillu je tudi uporabila solzivec. Po navedbah televizije BFM se je protestov do 14. ure udeležilo več kot 240.000 ljudi, med izgredi pa je bilo ranjenih šest policistov.