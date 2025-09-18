Aretirali 119 protestnikov na shodu proti proračunu v Franciji

Protestniki blokirajo ceste in ulice v Parizu in drugih večjih mestih v državi ter so ohromili javni potniški promet. Stavke se je udeležila okoli tretjina učiteljev, številni študenti pa so blokirali vhode v univerze. Stavkajo tudi farmacevti. Po napovedih naj bi bila danes zaprtih večina lekarn, poroča britanski BBC.
Skupno je policija med demonstracijami po državi doslej aretirala 119 ljudi. Tako v prestolnici kot v Marseillu je tudi uporabila solzivec. Po navedbah televizije BFM se je protestov do 14. ure udeležilo več kot 240.000 ljudi, med izgredi pa je bilo ranjenih šest policistov.
K protestom in stavki so sindikati pozvali zaradi varčevalnih ukrepov, ki jih za leto 2026 predvideva proračun prejšnje vlade Francoisa Bayrouja. Prav zaradi njih je 8. septembra v parlamentu ostal brez zaupnice, vendar jih novi premier Sebastien Lecornu, ki ga je imenoval francoski predsednik Emmanuel Macron, še ni izključil.
S ciljem zmanjšanja velikega javnofinančnega primanjkljaja in zunanjega dolga je vlada v predlogu proračuna, s katerim naj bi zmanjšali javno porabo in hkrati povečali izdatke za obrambo, predvidela drastične proračunske reze, ki naj bi znašali skoraj 44 milijard evrov. Drugo največje gospodarstvo ima sicer z več kot 3400 milijardami evrov najvišji zunanji dolg v EU, ki znaša 114 odstotkov bruto domačega proizvoda.
Francoske oblasti na današnjih shodih pričakujejo več kot 800.000 demonstrantov. Notranji minister Bruno Retailleau je pred protesti napovedal, da bodo po državi ob več kot 80.000 policistih mobilizirali tudi več oklepnih vozil, tovornjakov s hidranti in drone. Zagotovil je, da bodo varnostne sile v primeru blokad in izgredov hitro ukrepale.
