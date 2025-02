Aretirali vodjo kulta, odgovornega za več umorov v ZDA

Kult Zizians je povezan z umorom mejnega policista 44-letnega Davida Malanda v bližini kanadske meje januarja letos ter še petih ostalih umorov v Vermontu, Penslivaniji in Kaliforniji. Policisti ameriške mejne patrulje so na avtocesti v Coventryju opravljali kontrolo vozil okoli 32 kilometrov južno od meje in ustavili avtomobil. Po približno 15 minutah je voznica izstopila, potegnila pištolo in brez opozorila streljala na policiste.

Policija je razkirla nekaj podrobnosti o preiskavi, ki se je odprla po strelski smrti Malanda 20. januarja. Pogovori, ki jih je opravil Associated Press ter pregled sodnih zapisov in spletnih objav pripovedujejo zgodbo o tem, kako se je radikalizirala skupina mladih računalničarjev z anarhističnimi prepričanji. Njihovi cilji niso jasni, vendar spletni zapisi zajemajo teme od radikalnega veganstva in spolne identitete do umetne inteligence, piše AP.