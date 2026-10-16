Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Aretirali zloglasnega 'klavca iz Banijasa'

Damask, 16. 10. 2026 14.59 pred 50 minutami 3 min branja 2

Avtor:
N.V.
Ali Kayali

Sirski generalni direktorat za obveščevalne dejavnosti je aretiral Alija Kajalija, poveljnika milice iz obdobja al Asadovega režima, ki ga povezujejo s pokoloma v krajih Bajda in Banijas leta 2013. Prijeli so ga, ko je poskušal pobegniti iz države.

70-letni Ali Kajali je poveljeval milicam, povezanim z al Asadovim režimom, ki so maja 2013 v krajih Bajda in Banijas izvedle izvensodne usmrtitve več kot 450 civilistov, piše Euronews.

Kayali, znan pod vzdevkom Mihrac Ural, je obtožen poveljevanja oboroženim skupinam, ki so izvajale poboje skupaj s silami odstavljenega diktatorja Bašarja al Asada. Med drugim naj bi delovale v obalni provinci Tartus ter na podeželskih območjih provinc Latakija, Alep in Idlib.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nekateri viri navajajo, da so Kajalija pridržali na enem od sirskih mejnih prehodov, medtem ko sirski observatorij za človekove pravice navaja, da so ga odpeljali iz njegovega doma na območju Mansourieh v Libanonu. Na njegovo posestvo naj bi vstopili oboroženi moški, prijeli Kajalijevo ženo in svaka ter ga odpeljali iz hiše.

"Klavec iz Banijasa" kot so poimenovali Kajalija naj bi bil povezan s poboji b Bajdi in Banijasu, ko so sile režima in zavezniške milice vdrle v stanovanjska območja ter izvedle izvensodne usmrtitve civilistov. Sirska mreža za človekove pravice je dokumentirala 264 smrtnih žrtev v kraju Bayda, med njimi 36 otrok in 28 žensk, ter 195 žrtev v kraju Ras al-Nabeh, med njimi 56 otrok in 43 žensk.

Poročilo organizacije Human Rights Watch, objavljeno septembra 2013, je dokumentiralo najmanj 248 smrtnih žrtev na obeh lokacijah, pri čemer je opozorilo, da je bilo dejansko število žrtev verjetno še višje.

Priče so kasneje opisale trupla, ki so ležala na ulicah, v trgovinah in kleteh ter požige hiš.

Kdo je Ali Kayali?

Kajali se je rodil leta 1956 v turškem mestu Antakya. Deloval je v oboroženih organizacijah, med drugim v Turški ljudski fronti za rešitev in Fronti za osvoboditev brigade Iskenderun. Ankara obe organizaciji označuje za teroristični.

Leta 1982 je pobegnil v Sirijo, pridobil sirsko državljanstvo in spremenil ime. Po poročilih je prek svoje žene vzpostavil tesne vezi z družino al Asad.

Ko je leta 2011 izbruhnila sirska državljanska vojna, je prevzel poveljstvo nad Ljudsko fronto za osvoboditev brigade Iskenderun, ki se je borila na strani režimskih sil, predvsem na obalnem območju Sirije.

Več aretacij v zadnjem času

Pred Kajalijem so aretirali tudi Jamala Trabelsija, ki ga poročila opisujejo kot njegovega namestnika. Sirske sile za notranjo varnost so ga aretirale 4. oktobra.

Turške oblasti so v začetku tega meseca sporočile, da so aretirale še Omarja al Hatiba, ko je poskušal po morju priti v Evropo. Medijska poročila ga opisujejo kot enega od načrtovalcev bombnega napada v Reyhanliju in navajajo, da je sodeloval s pripadniki obveščevalnih služb iz obdobja al Asadovega režima.

Sirsko notranje ministrstvo je sporočilo, da še naprej išče posameznike, obtožene vpletenosti v zlorabe v času nekdanjega režima, v okviru prizadevanj za vzpostavitev tranzicijske pravičnosti.

Damask je okrepil prizadevanja za ponovno vzpostavitev zaupanja v sirsko vlado in njene službe po 13-letni vojni v državi, ki je zahtevala več sto tisoč življenj, milijoni ljudi pa so bili razseljeni ali so zatočišče poiskali zunaj države.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
ali kayali sirija masaker aretacija

Prve fotografije po operaciji, papež že daroval mašo

Bolgarija po napadih z droni v Črnem morju za pomoč prosila Nato

24ur.com Zamaskiran vstopil na bencinski servis, odnesel denar in pobegnil
24ur.com Boksar, ki se je uprl množici policistov in postal junak iranskega upora
24ur.com Razkošna posest aretiranega Šojgujevega namestnika
24ur.com Z migranti v vozilu bežal pred policisti in trčil v gostilno
24ur.com Namesto dokumenta izvlekel solzivec in napadel policista
24ur.com Paravojaška milica 'ugrabila' nekdanjega pakistanskega premierja
24ur.com Hrvat divjal v naselju, policisti so ga pridržali
Priporoča
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 01 image1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 08 image2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 12 prod10
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pamir
16. 10. 2026 16.15
Se pravi da ga je aretiral klavec šef al kaide ki je sedaj na oblasti.
Odgovori
0 0
JP2022
16. 10. 2026 16.09
Problem danes je ta, da res ne veš, kaj se lahko verjame.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Domen Valič je postal očka
Otrokove izbruhe jeze je težko obvladovati. Kako mu pomagati, da izrazi svoja čustva?
Otrokove izbruhe jeze je težko obvladovati. Kako mu pomagati, da izrazi svoja čustva?
Pri 18 letih se je odločila, da ne bo imela otrok. Razlog je presenetljiv
Pri 18 letih se je odločila, da ne bo imela otrok. Razlog je presenetljiv
Otroci znanih Slovencev odhajajo v tujino. Zneski za študij so vrtoglavi
Otroci znanih Slovencev odhajajo v tujino. Zneski za študij so vrtoglavi
zadovoljna
Portal
Tako je lepa Srbkinja videti v kopalkah
To jesen bomo kavbojke nosile na dva načina, oba sta hit
To jesen bomo kavbojke nosile na dva načina, oba sta hit
Ženske prisegajo na to vajo za čvrsto zadnjico
Ženske prisegajo na to vajo za čvrsto zadnjico
To je najpogostejša napaka pri opremljanju doma
To je najpogostejša napaka pri opremljanju doma
vizita
Portal
Pri 30 letih umrla zaradi melanoma: kot najstnica je s prijateljicami tekmovala v zagorelosti
Lahko 'zdrava' rastlinska prehrana spodbuja vnetje črevesja?
Lahko 'zdrava' rastlinska prehrana spodbuja vnetje črevesja?
Po 50. letu ga mnogi začnejo uživati vsak dan
Po 50. letu ga mnogi začnejo uživati vsak dan
Povečane bezgavke na vratu niso vedno razlog za skrb
Povečane bezgavke na vratu niso vedno razlog za skrb
cekin
Portal
Bogataš z 22 milijardami: Največja laž je, da vas bo osrečil denar
Njihove fotografije uporablja ves svet. Zdaj se je znašel v resnih težavah
Njihove fotografije uporablja ves svet. Zdaj se je znašel v resnih težavah
Otroci in vdova na sodišču: kam je izginilo premoženje, vredno četrt milijarde?
Otroci in vdova na sodišču: kam je izginilo premoženje, vredno četrt milijarde?
Kitajska že skoraj dve leti kopiči zlato. Svet se sprašuje, zakaj
Kitajska že skoraj dve leti kopiči zlato. Svet se sprašuje, zakaj
moskisvet
Portal
Irina Shayk zgoraj brez: 'Ti si boginja'
Tatovi jih obožujejo: ta del avtomobila je vreden presenetljivo veliko
Tatovi jih obožujejo: ta del avtomobila je vreden presenetljivo veliko
Tresenje noge ni vedno nedolžna navada: kaj vam sporoča telo?
Tresenje noge ni vedno nedolžna navada: kaj vam sporoča telo?
Skrita igra velikih: Gre pri omejitvah AI za varnost ali dobiček?
Skrita igra velikih: Gre pri omejitvah AI za varnost ali dobiček?
dominvrt
Portal
Ena napačna poteza in saje se razmažejo po vsej steni
Fuksij ne obrezujte, dokler ne veste tega: ena napaka jih lahko uniči čez zimo
Fuksij ne obrezujte, dokler ne veste tega: ena napaka jih lahko uniči čez zimo
Ne hitite z zastiranjem vrta: preverite, kdaj je za to najboljši čas
Ne hitite z zastiranjem vrta: preverite, kdaj je za to najboljši čas
Pet minut dela, učinek pa takšen, kot bi prenovili kopalnico
Pet minut dela, učinek pa takšen, kot bi prenovili kopalnico
okusno
Portal
Imate v zamrzovalniku mleto meso? Iz njega lahko pripravite veliko več kot bolonjsko omako
Te dni vsi pečejo jabolčno pito, a to staro pecivo na lončke je še preprostejše
Te dni vsi pečejo jabolčno pito, a to staro pecivo na lončke je še preprostejše
Tri jesenske jedi nekdanje MasterChefovke, ki so strašno enostavne
Tri jesenske jedi nekdanje MasterChefovke, ki so strašno enostavne
MasterChef: Ajda ustvarila nov čokoladni hit, tukaj je recept
MasterChef: Ajda ustvarila nov čokoladni hit, tukaj je recept
voyo
Portal
Enkratni Mare
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
O.J.: Ameriški zločin
O.J.: Ameriški zločin
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022