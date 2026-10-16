Aretirali zloglasnega 'klavca iz Banijasa'

70-letni Ali Kajali je poveljeval milicam, povezanim z al Asadovim režimom, ki so maja 2013 v krajih Bajda in Banijas izvedle izvensodne usmrtitve več kot 450 civilistov, piše Euronews. Kayali, znan pod vzdevkom Mihrac Ural, je obtožen poveljevanja oboroženim skupinam, ki so izvajale poboje skupaj s silami odstavljenega diktatorja Bašarja al Asada. Med drugim naj bi delovale v obalni provinci Tartus ter na podeželskih območjih provinc Latakija, Alep in Idlib.

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Nekateri viri navajajo, da so Kajalija pridržali na enem od sirskih mejnih prehodov, medtem ko sirski observatorij za človekove pravice navaja, da so ga odpeljali iz njegovega doma na območju Mansourieh v Libanonu. Na njegovo posestvo naj bi vstopili oboroženi moški, prijeli Kajalijevo ženo in svaka ter ga odpeljali iz hiše. "Klavec iz Banijasa" kot so poimenovali Kajalija naj bi bil povezan s poboji b Bajdi in Banijasu, ko so sile režima in zavezniške milice vdrle v stanovanjska območja ter izvedle izvensodne usmrtitve civilistov. Sirska mreža za človekove pravice je dokumentirala 264 smrtnih žrtev v kraju Bayda, med njimi 36 otrok in 28 žensk, ter 195 žrtev v kraju Ras al-Nabeh, med njimi 56 otrok in 43 žensk. Poročilo organizacije Human Rights Watch, objavljeno septembra 2013, je dokumentiralo najmanj 248 smrtnih žrtev na obeh lokacijah, pri čemer je opozorilo, da je bilo dejansko število žrtev verjetno še višje. Priče so kasneje opisale trupla, ki so ležala na ulicah, v trgovinah in kleteh ter požige hiš.

Kdo je Ali Kayali?

Kajali se je rodil leta 1956 v turškem mestu Antakya. Deloval je v oboroženih organizacijah, med drugim v Turški ljudski fronti za rešitev in Fronti za osvoboditev brigade Iskenderun. Ankara obe organizaciji označuje za teroristični. Leta 1982 je pobegnil v Sirijo, pridobil sirsko državljanstvo in spremenil ime. Po poročilih je prek svoje žene vzpostavil tesne vezi z družino al Asad. Ko je leta 2011 izbruhnila sirska državljanska vojna, je prevzel poveljstvo nad Ljudsko fronto za osvoboditev brigade Iskenderun, ki se je borila na strani režimskih sil, predvsem na obalnem območju Sirije.

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