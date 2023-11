Aretirali znano palestinsko aktivistko, izraelski vojaki grozili novinarjem ARD

Medtem ko poteka obleganje Gaze, se razmere zaostrujejo tudi na Zahodnem bregu. Izraelske oblasti skoraj vsak dan izvajajo racije in aretacije Palestincev, ki so poleg tega tudi pogosta tarča napadov judovskih naseljencev. Izraelski vojaki so začasno pridržali in grozili tudi več novinarjev nemške ARD, ki so poročali o teh napadih. Po obsodbi Nemčije so se za to opravičili. Med nedeljsko nočno racijo pa so aretirali tudi znano palestinsko aktivistko Ahed Tamimi, ki jo obtožujejo "spodbujanja terorizma".

Izraelska vojska (IDF) je aretirala znano palestinsko aktivistko Ahed Tamimi med nočno racijo na njenem domu v vasi Nabi Saleh, severozahodno od Ramale na Zahodnem bregu. Aretacijo je na družbenem omrežju X potrdil izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir. "Pohvala silam IDF, ki so nocoj aretirale teroristko in 'borko za človekove pravice' Ahed Tamimi Manvi Saleh, ki je bila že obsojena zaradi napadov na vojake IDF in je od izbruha vojne na družbenih medijih izražala simpatije in podporo nacističnim ljudem," je zapisal v objavi, ki ji je priložil tudi fotografijo pridržane 22-letnice.

Izraelska vojska se je z njeno aretacijo pohvalila na Facebooku, kjer so objavili enako fotografijo in pripisali: "Kje je zdaj njen nasmeh?" Na družbenih omrežjih pa je zakrožil tudi videoposnetek, ki naj bi nastal v času aretacije:

Aktivistko so aretirali zaradi suma spodbujanja nasilja in terorizma, je po poročanju Al Jazeere dejal tiskovni predstavnik vojske, ki je še pojasnil, da so jo odpeljali na nadaljnje zaslišanje. Izraelski mediji poročajo, da naj bi bila aretacija povezana z domnevno sovražno objavo na Instagramu, v kateri naj bi grozila s pobojem judovskih naseljencev. V objavi naj bi po poročanju izraelskega Hareetz pisalo: "Rekli boste, da je to, kar vam je naredil Hitler, šala." Objava ni več vidna na Instagramu, prav tako je izginil tudi profil z imenom in fotografijo aktivistke, na katerem je bila ta objavljena prejšnji teden.

icon-expand Nariman Tamimi po aretaciji hčerke FOTO: Profimedia

Aktivistkina mama Nariman Tamimi je za francoski AFP zanikala, da bi njena hčerka sama objavila to sporočilo, in podvomila, da je bil omenjeni profil sploh njen. "Obstaja na desetine profilov z njenim imenom in fotografijo, s katerimi ni nikakor povezana," je poudarila za AFP. Za turško agencijo Anadolu je še pojasnila, da so izraelske sile preiskale njihov dom in družinskim članom zasegle mobilne telefone. Njenega soproga Bassema Tamimija so aretirali in odpeljali že prejšnji teden, družina pa še danes nima informacij o tem, kje se nahaja. Ahed Tamimi je že kot najstnica postala mednarodni simbol upora proti izraelski okupaciji, ko je leta 2012 v javnost prišel videoposnetek njenega zoperstavljanja izraelskim vojakom, ki so nameravali aretirati njenega brata. Pri 16 letih, decembra 2017, so jo aretirali zaradi klofute izraelskemu vojaku. Zaradi tega dejanja je bila obsojena na osem mesecev zapora, na prostost je bila izpuščena konec julija 2018.

icon-expand Ahed Tamimi leta 2012 FOTO: Profimedia

Družina Tamimi je že vrsto let trn v peti izraelskim oblastem, saj njeni člani že skoraj desetletje glasno opozarjajo na krivice in se upirajo izraelski okupaciji Zahodnega brega. Očeta so izraelske sile v preteklosti večkrat aretirale, v zaporu pa je preživel najmanj štiri leta. Ahedina sestra Bassama Tamimi je leta 1993 umrla med zaslišanjem v priporu na vojaškem sodišču v Ramali, domnevno po tem, ko naj bi jo tolmač izraelske vojske potisnil po stopnicah. Avgusta 2018 je izraelsko sodišče na 14 mesecev zapora obsodilo tudi njenega brata, takrat 21-letnega Waeda Tamimija, ker je metal kamenje v izraelsko obmejno policijo.

Nemčija po incidentu na Zahodnem bregu Izrael pozvala k spoštovanju medijske svobode Nemčija je danes Izrael pozvala k spoštovanju medijske svobode, potem ko je izraelska vojska na Zahodnem bregu začasno pridržala več novinarjev nemške javne radiotelevizije ARD, ki so poročali o napadih tamkajšnjih judovskih naseljencev na Palestince. Izraelska vojska se je sicer danes za incident opravičila, poroča nemška tiskovna agencija dpa. "V tako napetih razmerah, v kakršnih se trenutno nahajamo, je medijska svoboda seveda izjemno dragocena dobrina," je v Berlinu sporočila tiskovna predstavnica nemškega zunanjega ministrstva in izrazila zahtevo, da se predstavnikom medijev na terenu omogoči opravljanje dela. Do poziva je prišlo v luči incidenta na Zahodnem bregu, ko naj bi izraelski vojaki začasno pridržali in grozili več novinarjem ARD, ki so poročali o nasilju skrajnih judovskih naseljencev nad Palestinci. Po navedbah ARD, ki je o dogodku poročala v nedeljo, so se vojaki obnašali zelo agresivno in v vozilo novinarjev večkrat uperili orožje.

