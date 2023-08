Aretirali zobozdravnika in asistentko: po puljenju zoba umrla pacientka

Sodišče v Đakovici je zobozdravniku iz kraja Mališevo odredilo mesec dni pripora, njegovi sestri pa hišni pripor, poročajo lokalni mediji. Zobozdravnika sumijo storitve kaznivih dejanj malomarnega zdravljenja in izvajanja zdravniške dejavnosti brez dovoljenja. Njegova sestra, ki je v ordinaciji opravljala delo zobne asistentke, pa je osumljena opravljanja zdravniške dejavnosti brez dovoljenja in ponarejanja listin.

Aretirali so ju po tem, ko je v torek na dvorišču pred njuno zasebno zobozdravniško ordinacijo umrla ženska. Zdravniki v lokalni bolnišnici so ugotovili, da je omenjeni zobozdravnik ženski izpulil zob, pri tem pa je uporabljal neprimerne metode in terapije.

Preiskava je pokazala, da je sestra zobozdravnika, ki je v ordinaciji delala kot zobna asistentka, po poklicu šivilja. Med hišnimi preiskavami pa so našli 18 spričeval in diplom, ki so bila overjena s ponarejenimi pečati srednje medicinske šole in medicinske fakultete.