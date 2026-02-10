Naslovnica
Tujina

Irec že pet mesecev zaprt kljub veljavnim dokumentom in ameriški ženi

El Paso, 10. 02. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
L.M.
Seamus Culleton s svojo ženo

Seamus Culleton, Irec iz okrožja Kilkenny, ki v Združenih državah živi že več kot dve desetletji, je od septembra 2023 v priporu ameriške migracijske službe ICE. Čeprav je poročen z ameriško državljanko, vodi lastno podjetje, je v postopku pridobivanja zelene karte in nima kazenske evidence, je že skoraj pet mesecev zaprt v pridržnem centru v Teksasu.

Seamusa Culletona so po poročanju The Irish Times aretirali med rutinskim nadzorom na poti z dela, pri sebi je imel veljavno vozniško in delovno dovoljenje, izdano v okviru postopka za pridobitev stalnega prebivališča. Kljub temu je bil pridržan in po več premestitvah končal v objektu ICE v El Pasu, kjer je trenutno zaprt z več kot 70 drugimi moškimi. Sam razmere opisuje kot nehumane, od pomanjkanja hrane, slabe higiene do redkih možnosti za gibanje na prostem ter vsesplošne tesnobe in obupa med priprtimi.

Čeprav je sodnik novembra odobril njegovo izpustitev ob varščini 4000 dolarjev, ki jo je žena tudi plačala, je vlada izpustitev zavrnila brez jasne obrazložitve. Po mnenju njegovega odvetnika je to zelo nenavadno, saj so podobni primeri v preteklosti praviloma vodili do izpustitve, zlasti kadar je šlo za prosilce za zeleno karto na podlagi zakonske zveze z ameriškim državljanom ali državljanko.

Ice agenti
Ice agenti
FOTO: Profimedia

Ključni zaplet v postopku je trditev ICE, da naj bi Culleton med zaslišanjem v Buffalu podpisal dokumente, s katerimi se je strinjal z deportacijo. On to odločno zanika in trdi, da podpisi niso njegovi. Čeprav je sodnica zveznega sodišča na kasnejšem sojenju opozorila na nepravilnosti v dokumentaciji, je na koncu pritrdila agenciji, odločitev pa se po ameriški zakonodaji ne more več izpodbijati.

Primer je močno vplival tudi na Culletonovo družino. Njegovo ženo pestijo meseci čustvene stiske, sestra pa je izrazila skrb za njegovo psihično in fizično stanje. Irsko zunanje ministrstvo je potrdilo, da je s primerom seznanjeno in nudi konzularno pomoč, podrobnosti pa ne komentira.

Primer Seamusa Culletona, kot navaja The Irish Times, razkriva razkorak med različnimi deli ameriškega sistema: medtem ko ena veja oblasti obravnava njegovo prošnjo za stalno prebivališče, druga vztraja pri njegovem pridržanju in poskusu deportacije.

Seamus Culleton ICE deportacija pridržanje ZDA

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kali?opko Kali?opkovi?
10. 02. 2026 08.41
Pa še 5 mesecev bo, če ne bo uredil dokumentov.
Odgovori
+1
1 0
patogen
10. 02. 2026 08.39
Očitno vse obravnavajo enako. Ne glede na odtenek kože in socialni status. Zakaj ni zaprosil za državljanstvo je pač njegova stvar. Očitno mislijo, da sploh ni potrebno. Najbolj znan primer je bil desetletja nazaj Angleški komik in filmski igralec Charles Chaplin, za katerega se je pod drugi vojni ugotovilo, da nima veljavnih papirjev za ZDA niti ni hotel vzeti ZDA državljanstva. Zato so ga deportirali in je ostanek življenja preživel potem v Švici.
Odgovori
0 0
Bigbadjohn
10. 02. 2026 08.34
Dončić je naslednji...
Odgovori
0 0
PanterSLO
10. 02. 2026 08.21
A je zaprt pet mesecev al od septembra 2023?
Odgovori
0 0
Observatore kita
10. 02. 2026 08.09
Tukaj nekaj ni u redu dvajset let tam pa nima vseh papirjev 🤔
Odgovori
+4
5 1
