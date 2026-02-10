Irec že pet mesecev zaprt kljub veljavnim dokumentom in ameriški ženi

Seamusa Culletona so po poročanju The Irish Times aretirali med rutinskim nadzorom na poti z dela, pri sebi je imel veljavno vozniško in delovno dovoljenje, izdano v okviru postopka za pridobitev stalnega prebivališča. Kljub temu je bil pridržan in po več premestitvah končal v objektu ICE v El Pasu, kjer je trenutno zaprt z več kot 70 drugimi moškimi. Sam razmere opisuje kot nehumane, od pomanjkanja hrane, slabe higiene do redkih možnosti za gibanje na prostem ter vsesplošne tesnobe in obupa med priprtimi.

Čeprav je sodnik novembra odobril njegovo izpustitev ob varščini 4000 dolarjev, ki jo je žena tudi plačala, je vlada izpustitev zavrnila brez jasne obrazložitve. Po mnenju njegovega odvetnika je to zelo nenavadno, saj so podobni primeri v preteklosti praviloma vodili do izpustitve, zlasti kadar je šlo za prosilce za zeleno karto na podlagi zakonske zveze z ameriškim državljanom ali državljanko.