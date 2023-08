Aretiran pripadnik srbskih paravojaških formacij, ki naj bi posilil 19-letnico

Policisti Delovne skupine Uprave policije za preiskovanje vojnih zločinov so zaključili kriminalistično preiskavo 46-letnika zaradi suma storitve kaznivega dejanja vojnega hudodelstva zoper civilno prebivalstvo."Z opravljeno kriminalistično preiskavo je bil ugotovljen obstoj utemeljenega suma, da je osumljenec, takrat star 15 let, aprila 1992 kot oborožen civilist skupaj z drugimi pripadniki srbskih paravojaških formacij, izkoristil vojne okoliščine in v Vukovarju posilil ter fizično zlorabil 19-letnico, pri čemer je bila izpostavljena trpljenju in ponižanju," so dejali na Policiji.

Po preiskavi je bil 46-letni osumljenec predan Osiješko-baranski policijski upravi, kazenska ovadba pa je bila vložena na Županijsko državno tožilstvo v Osijeku. Več podrobnosti na Policiji niso želeli razkriti.