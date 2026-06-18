Aretiranemu častniku očitajo, da ni odstopil prednosti plovbe

33-letnik je noč preživel v priporni enoti splitske policije, danes pa so ga odpeljali na zaslišanje na Županijsko državno tožilstvo v Splitu. Po zaslišanju se pričakuje, da bo tožilstvo preiskovalnemu sodniku predlagalo odreditev pripora, poroča Net.hr. Očitajo mu, da kljub temu, da je imel jasen in neoviran pregled nad situacijo oziroma je jadrnico dobro videl, ni odstopil prednosti plovbe ter je plul s hitrostjo, ki ni bila prilagojena gostoti pomorskega prometa na tem delu Splitskih vrat.

Stekla je preiskava FOTO: Bobo Pixell

Preiskava je pokazala, da je katamaran plul s hitrostjo 32 vozlov, medtem ko se je jadrnica pod francosko zastavo gibala z nekajkrat manjšo hitrostjo. Prav tako so odkrili, da je jadrnica v trenutku trčenja plula na jadra oziroma ni uporabljala motornega pogona, zato je imela omejene manevrske sposobnosti in se ni mogla izogniti trčenju s katamaranom, čeprav je češki skiper to poskušal storiti.

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