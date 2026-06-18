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Aretiranemu častniku očitajo, da ni odstopil prednosti plovbe

Split, 18. 06. 2026 15.43 pred 1 uro 2 min branja 16

Avtor:
N.V.
Stekla je preiskava

33-letni prvi častnik katamarana, ki je bil udeležen v pomorski nesreči pri Splitskih vratih, je bil aretiran. Osumljen je ogrožanja prometa zaradi trčenja z jadrnico, v katerem so umrli štirje Čehi. Po kazenskem zakoniku mu grozi od tri do 15 let zapora.

33-letnik je noč preživel v priporni enoti splitske policije, danes pa so ga odpeljali na zaslišanje na Županijsko državno tožilstvo v Splitu. Po zaslišanju se pričakuje, da bo tožilstvo preiskovalnemu sodniku predlagalo odreditev pripora, poroča Net.hr.

Očitajo mu, da kljub temu, da je imel jasen in neoviran pregled nad situacijo oziroma je jadrnico dobro videl, ni odstopil prednosti plovbe ter je plul s hitrostjo, ki ni bila prilagojena gostoti pomorskega prometa na tem delu Splitskih vrat.

Stekla je preiskava
Stekla je preiskava
FOTO: Bobo Pixell

Preiskava je pokazala, da je katamaran plul s hitrostjo 32 vozlov, medtem ko se je jadrnica pod francosko zastavo gibala z nekajkrat manjšo hitrostjo.

Prav tako so odkrili, da je jadrnica v trenutku trčenja plula na jadra oziroma ni uporabljala motornega pogona, zato je imela omejene manevrske sposobnosti in se ni mogla izogniti trčenju s katamaranom, čeprav je češki skiper to poskušal storiti.

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Spomnimo

Pomorska nesreča se je zgodila v nedeljo, ko sta katamaran in jadrnica trčila pri Splitskih vratih, na morju med Šolto in Bračem. Štirje ljudje z jadrnice so umrli, prav toliko pa jih je bilo poškodovanih. Tri trupla so našli takoj, četrto pa so našli naslednji dan na globini več kot 50 metrov v razbitinah potopljene jadrnice.

Prvi častnik katamarana se je v trenutku nesreče skupaj s krmarjem nahajal na poveljniškem mostu. Poskušal je preprečiti trčenje z jadrnico tako, da je zmanjšal hitrost, vendar je bilo prepozno.

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KOMENTARJI16

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inside1
18. 06. 2026 17.36
Saj kriv je tudi iz jadrnice. V takih prehodih in kjer je tak promet pac ne jadras.
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0 0
zani10
18. 06. 2026 17.35
Tipicno za primitivne hrvate, vi jim pa se kar nosite denar dol
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0 0
fatherlander
18. 06. 2026 17.27
Ego...primitivčev ego je ubil štiri ljudi...po principu: "ovo je naše more, ovdje sam ja gazda" Nezrel osebek, ki mu je nekdo dal v upravljanje močno plovilo je demonstriral "ko je jaći". Sprevrženo.
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+1
1 0
DeycoSI
18. 06. 2026 17.25
tud jaz nisem na posnetki videl nobenega razortega jadra???
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+1
1 0
Magnezij400
18. 06. 2026 17.25
Kaj je pokazala kri umrlih?
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+2
2 0
0523
18. 06. 2026 17.15
Upam, da mu ne pogledajo skozi prste. Objestnež!
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+1
2 1
Magnezij400
18. 06. 2026 17.29
Objestneš s to dolgo kravo kaj ti odmirajo možganske celice?
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+1
1 0
Samsvojmojsterjaz
18. 06. 2026 17.15
V Slovenji nebi bil nisce nič kriv. Tega pa so v 4 dnneh že imajo na zaslišanju in pol v zaporu
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+2
2 0
ta_pametni
18. 06. 2026 17.04
Iz lastnih izkušenj sem opazil, da na hrvaškem kapitani oziroma ljudje, ki upravljajo te večje komercialne ladje gredo po njihovih trasah kot vlak in ne šlivijo nobenega pred seboj. Me čudi, da se je šele sedaj zgodila taka nesreča, ker to je standardna praksa hrvaških mornarjev.
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+6
7 1
vicente
18. 06. 2026 17.34
oni morajo pazit na gorivo,zato vozijo najbolj optimalno in se zanašajo na svojo velikost
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0 0
Vladimir.Krutov
18. 06. 2026 16.43
Hrvati zamislite si malo....kazen bo sam navidezna....pa vendar.....nekaj vam je stopilo v glavo.....jaz bi se mal zamislo...
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+3
5 2
4krogci
18. 06. 2026 16.42
Jadrnica ni dla na jadra smpak na motorni pogon..kar v pomorskem pravu pomeni da je imel katamaran prednost!
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-4
6 10
SIX7
18. 06. 2026 16.47
Jadrnica je šla na jadra in katamaran bi ji moral odstopiti prednost!
Odgovori
+6
9 3
Stojadina-sportiva
18. 06. 2026 16.49
Pravilo desnega velja, če sta oba motorna. Če vidiš plovilo na desni mu moraš odstopit pot...
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+1
2 1
Splash71
18. 06. 2026 17.13
Tako ja, poučite hrvaške preiskovalce, da ne vedo kaj delajo in da so napačnega ovadili...verjetno je zadeva politično motivirana, takk kot vse pri nas.
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-2
0 2
0523
18. 06. 2026 17.16
Krogec, si bil zraven. Pametnjakovič. O PP pa nimaš pojma!
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+3
3 0
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