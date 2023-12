Argentina devalvirala peso za več kot polovico

V Argentini je na avgustovskih primarnih volitvah presenetljivo zmagal skrajno desni libertarec Javier Milei , ki je v nedeljo prisegel kot novi argentinski predsednik. 53-letni libertarni ekonomist, ki sebe označuje za anarhokapitalista, je na slovesnosti dejal, da se bo ostro odzval na desetletja prekomerne porabe javnega denarja in zajezil hudo inflacijo.

Poleg tega država ne bo več razpisovala novih javnih del in bo razveljavila potrjene razpise, kjer izvedba še ni stekla. "Resnica je taka, da ni denarja za plačilo dodatnih javnih del, ki, kot vedo vsi Argentinci, pogosto konča v žepih politikov ali poslovnežev," je dejal minister.

Druga zmanjšanja porabe, ki jih je napovedal Caputo, vključujejo prekinitev vsega državnega oglaševanja za eno leto. To je po njegovih besedah državo letos stalo 34 milijard pesov.

Dejal je, da so politiki dolgo časa podpirali subvencije z namenom zavajanja ljudi, da ti verjamejo, da dajejo denar v svoje žepe. "Toda kot so vsi Argentinci že spoznali, te subvencije niso brezplačne, ampak se plačajo z inflacijo," je dejal v video nagovoru.

Caputo je napovedal tudi znižanje izdatnih državnih subvencij za goriva in prevoz, a pri tem ni razkril za koliko.

Milei je ob prisegi napovedal stroge reforme na področju financ. V predvolilni kampanji je obljubljal radikalne spremembe v politiki in gospodarstvu, kot so uvedba ameriškega dolarja za nacionalno valuto, ukinitev centralne banke, ukinitev številnih vladnih ministrstev in zmanjšanje proračunske porabe za socialo.