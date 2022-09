Argentinski podpredsednici v obraz uperil pištolo, a ta se ni sprožila

Argentinska podpredsednica Cristina Fernandez de Kirchner se je sredi sojenja zaradi korupcije vračala s sodišča, ko je v množici ljudi do nje pristopil moški in ji v obraz uperil pištolo, poroča BBC . Vendar pa je atentat na de Kirchnerjevo preprečila tehnična napaka. Pištola se je namreč ob pritisku na sprožilec zataknila.

Predsednik Alberto Fernandez je medtem povedal, da je bila pištola napolnjena s petimi naboji. V nagovoru v četrtek pozno zvečer je obsodil napadalca in dejal, da je bil poskus umora de Kirchnerjeve eden "najresnejših" incidentov po letu 1983, ko se je v državo vrnila demokracija. "Ni se nam treba vedno strinjati, lahko imamo globoka nesoglasja, vendar pa sovražnega govora ne sme biti. To namreč ustvarja nasilje, to pa ne more obstajati skupaj z demokracijo," je še dejal v nagovoru. Za petek je razglasil dela prost dan.

Tamkajšnja policija je sporočila, da so osumljenca, ki ga lokalni mediji identificirajo kot 35-letnega Brazilca, prijeli. Po njegovi aretaciji so sicer nekaj stran od prizorišča našli tudi pištolo. Zdaj poskušajo ugotoviti motiv za poskus atentata.

Posnetki, ki so jih objavili lokalni mediji, medtem kažejo, da je moški v podpredsedničino glavo s pištolo uperil le nekaj centimetrov stran od njene glave. Zdi se, da jo poskuša ustreliti, nakar de Kirchnerjeva skloni glavo, do strela pa ne pride. Še en video pa medtem prikazuje množico, ki, kot kaže, skuša zaščititi političarko.

Argentinski minister za gospodarstvo Sergio Massa je napad označil za poskus atentata. "Ko sovraštvo in nasilje prevladata nad razpravo, so družbe uničene in takrat pride do takšnih situacij - poskusa atentata," je zapisal na spletu.

De Kirchnerjeva se je sicer na sodišču znašla zaradi obtožb goljufije in vpletenosti v shemo preusmerjanja javnih sredstev. Če bo na sojenju spoznana za krivo, ji grozi 12 let zapora in dosmrtna prepoved delovanja v politiki. Med leti 2007 in 2015 je sicer v državi zasedala tudi mesto predsednice.

Vendar pa je ob tem tudi predsednica senata, trenutno uživa poslansko imuniteto. Tako bi tudi ob obsodbi za zapahi pristala le, če bi vrhovno sodišče države ratificiralo njeno kazen ali če bi na naslednjih volitvah, ki Argentince čakajo konec leta 2023, izgubila sedež v senatu.