Milei v drastične ukrepe za oživitev gospodarstva, množice pa na ulice

Argentinski predsednik Javier Milei je naznanil okrog 300 ukrepov svoje nove vlade, ki so namenjeni oživitvi tretjega največjega gospodarstva v Latinski Ameriki. Med napovedanimi spremembami je ukinitev zakona, ki regulira stanovanjske najemnine, in pravil, ki preprečujejo privatizacijo državnih podjetij. Obeta se posodobitev delovne zakonodaje in vrsta drugih deregulacijskih ukrepov, ki zadevajo turizem, internetne storitve, zdravila, proizvodnjo vina in zunanjo trgovino. Malo pred tem je sicer ulice Buenos Airesa preplavilo več tisoč protestnikov.

V Argentini stopnja inflacije na letni ravni znaša 140 odstotkov, kar 40 odstotkov prebivalstva pa živi pod mejo revščine. Javier Milei je med predsedniško kampanjo obljubljal oživitev gospodarstva, vendar pa opozarja, da bo za številne najprej še slabše, preden bodo stvari šle na bolje. "Cilj je, da začnemo obnovo države in odpravimo številne predpise, ki so zavirali in preprečevali gospodarsko rast," je v televizijskem govoru iz predsedniške palače dejal Milei, ki je bil izvoljen prejšnji mesec, položaj pa je prevzel pred desetimi dnevi.

Med napovedanimi spremembami je ukinitev zakona, ki regulira stanovanjske najemnine, in pravil, ki preprečujejo privatizacijo državnih podjetij. Milei je napovedal še posodobitev delovne zakonodaje, da bi olajšal proces ustvarjanja delovnih mest, in vrsto drugih deregulacijskih ukrepov, ki zadevajo turizem, internetne storitve, zdravila, proizvodnjo vina in zunanjo trgovino. Ukrepi so bili že objavljeni v vladnem uradnem listu, zdaj pa jih mora v desetih dneh oceniti skupni odbor zakonodajalcev iz obeh domov parlamenta, pojasnjuje francoska tiskovna agencija AFP.

Strokovnjak za ustavno pravo Emiliano Vitaliani je za AFP povedal, da jih je mogoče razveljaviti le, če jih zavrneta tako spodnji dom kot senat. Mileijeva skrajno desna stranka Svobod napreduje ima sicer v 257-članskem spodnjem domu le 40 sedežev, v 72-članskem zgornjem domu pa le sedem senatorjev. 53-letni libertarec in samooklicani anarhokapitalist meni, da je potrebno zmanjšanje proračunske porabe v višini petih odstotkov bruto domačega proizvoda. Njegova vlada je že pred sredino napovedjo devalvirala argentinski peso za več kot 50 odstotkov in napovedala, da bo z januarjem močno zmanjšala izdatne državne subvencije za gorivo in prevoz. Milei je napovedal tudi ustavitev vseh novih javnih gradbenih projektov in enoletno prekinitev državnega oglaševanja.

Mednarodni denarni sklad, ki mu Argentina dolguje 44 milijard dolarjev, je prejšnji teden pozdravil ukrepe za boj proti inflaciji. Pred tem so sicer v argentinski prestolnici potekali protesti proti Mileijevi vladi, h katerim sta pozvali dve levi gibanji. Odvili so se ob močni policijski in vojaški prisotnosti in večinoma minili mirno, še piše AFP.