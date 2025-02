Argentinski predsednik spet razburja: Kriptoprevarant?

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Miha, Janez in Simon so bili povabljeni na sodišče, zaradi ugotavljanja očetovstva. Ko so čakali pred sodno dvorano, je Janez predlagal: "Če vsi rečemo, da priznamo očetovstvo, se nam ne more zgoditi nič hudega." Ostala dva sta se strinjala. Prvi je k sodnici vstopil Janez. "Priznate očetovstvo?" ga je vprašala sodnica. "Priznam!" je rekel Janez. "S tem smo obravnavo zaključili!" je rekla sodnica.