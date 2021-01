Argentinsko provinco San Juan stresel močan potres

Potrese z magnitudo 4,9, 5,0 in 5,3 štejejo za popotresne sunke, saj so po moči manjši od glavnega potresa in so prizadeli isto območje. Po prvih podatkih potres ni zahteval žrtev, tri osebe so poškodovane, ena težje, lažje sta poškodovana dva otroka.

Glede na razpoložljive podatke nevarnosti za cunami trenutno ni, poroča Pacifiški center za opozarjanje pred cunamiji (PTWC).