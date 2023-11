Arheolog brskal po policah in naletel na človeško lobanjo

V dobrodelni trgovini na Floridi že leta hranijo zares srhljivo lobanjo, a do sedaj lastnik trgovine sploh ni vedel, da gre za človeško lobanjo. To je nedavno opazil šele arheolog, ki je brskal po trgovini in naletel na lobanjo ter posumil, da je človeška, poroča BBC.

O najdbi je obvestil policijo, v trgovino v mestu North Fort Myers, približno 260 kilometrov severozahodno od Miamija, so prispeli tudi detektivi in sodni zdravnik, ki najdbo zdaj preiskujejo.

V skladu s floridsko zakonodajo "ne sme nihče zavestno nakupovati ali prodajati kateri koli človeški organ ali tkivo za plačilo". To vključuje oči, roženice, ledvice, jetra, srce, pljuča, trebušno slinavko, kosti in kožo. Lastnik trgovine se po poročanju BBC-ja sploh ni zavedal, kaj ima na svoji polici, prav tako pa naj bi pojasnil, da je lobanja stala tam, že ko je trgovino kupil.

To pa sicer ni prva takšna najdba v zadnjih mesecih v ZDA. V Arizoni so v škatli za donacije meseca septembra prav tako našli človeško lobanjo. Strokovnjaki so sicer takrat ocenili, da je lobanja verjetno starodavna in ni povezana z nobenim kaznivim dejanjem. Najdbe so sicer malce strašljive, a so precej očarale antropologe in arheologe širom sveta, ki zdaj proučujejo, od kod prihajajo in njihovo starost.

Leta 2019 so denimo raziskovalci v Etiopiji odkrili skoraj popolno ohranjeno človeško lobanjo, njena starost pa naj bi dosegala kar 3,8 milijona let.