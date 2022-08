Arheolog, ki je odkril Tutankamonovo grobnico, iz nje verjetno kradel

Howard Carter je Tutankamonovo grobnico odkril novembra 1922 med izkopavanjem v Dolini kraljev. V svoj dnevnik je takrat napisal, da je bila grobnica napolnjena s "čudovito mešanico nenavadnih in lepih predmetov, ki so bili naloženi drug na drugega," poroča The Independent.

Sedaj se je pojavilo doslej neobjavljeno pismo, ki nakazuje, da bi lahko Carter nekatere predmete iz najdišča ukradel. Pismo je Carterju leta 1934 poslal Alan Gardiner, raziskovalec, ki je bil del Carterjeve ekipe za izkopavanje.

Carter je Gardinerju pokazal tako imenovan "whm amulet", ki so ga uporabljali za daritve mrtvim in mu zagotovil, da ta ne prihaja iz Tutankamonove grobnice, je poročal The Guardian.

Vendar je takratni britanski direktor Egipčanskega muzeja v Kairu Gardinerju povedal, da se amulet ujema z drugimi, ki so jih našli v grobnici, in da je bil le-ta verjetno ukraden.

V pismu Carterju je Gardiner razkril direktorjevo mnenje in zapisal: "Amulet, ki ste mi ga pokazali, je bil nedvomno ukraden iz Tutankamonove grobnice. Globoko obžalujem, da sem se znašel v tako neprijetnem položaju ... Engelbachu, direktorju muzeja, seveda nisem povedal, da sem amulet dobil od vas."

O tem, da je Carter iz grobnice odnesel zaklade, se je že veliko govorilo. Omenjeno pismo bo objavljeno tudi v novi knjigi Tutankamon in grobnica, ki je spremenila svet.