Arheologi navdušeni: v Egiptu odkrili deset mumificiranih krokodilov

Najdišče Qubbat al-Hawa raziskuje skupina pod vodstvom Alejandra Jimeneza Serrana , egiptologa z univerze Jaen v Španij. Od desetih najdenih mumificiranih ostankov odraslih krokodilov so se od petih ohranile le glave. Preostalih pet je v različnem stanju ohranjenosti. Med njimi je eden, dolg več kot sedem metrov, ki je ohranjen skoraj v celoti.

Ker mumificirani krokodili niso bili oviti s platnenimi ovoji pritrjenimi s smolo so arheologi s preučevanjem lahko začeli kar na mestu izkopavanja. Prav tako pa so jim nalogo pomagale olajšati žuželke, ki so fragmente platna mumificiranih krokodilov skoraj v celoti pojedle.

Na podlagi oblike lobanje in okostja arheologi domnevajo, da sta v grobnici krokodili vrste crocodylus suchus in vrste crocodylus niloticus, ki so bili verjetno zakopani v 5. stoletju pr.n.št.

Krokodil je imel v egiptovski kulturi več tisočletij pomembno vlogo. Povezovali so ga z boginjo plodnosti, imenovano Sobek, bil pa je tudi vir hrane. Dele živali, denimo njegovo maščobo, pa so uporabljali v zdravilne namene.

Mumificirane živali, vključno z ibisi, mačkami in pavijani, sicer niso redka najdba v egipčanskim grobnicah.