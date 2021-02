Arheologi v Egiptu odkrili ostanke najstarejše tovarne piva na svetu

Britanski arheologi so obstoj pivovarne v Egiptu prvič omenili v začetku 19. stoletja, vendar niso mogli natančno določiti njene lokacije. Zdaj so jo, kot kaže, našli.

V starodavnem mestu Abidos, ki se nahaja v puščavi zahodno od reke Nil, 500 kilometrov južno od Kaira, so odkopali osem enot z dimenzijami 20 x 2,5 metra. V vsaki od njih je približno 40 lončenih posod v dveh vrstah, ki so jih starodavni Egipčani uporabljali za ogrevanje mešanice zrn in vode za pripravo piva, je sporočilo egiptovsko ministrstvo za turizem in starine.

Arheološko odpravo v Abidosu vodita Matthew Adams z Inštituta za likovno umetnost Univerze v New Yorku in Deborah Vischak, docentka za staroegipčansko umetnostno zgodovino in arheologijo na univerzi Princeton. Adams je ob tem povedal, da je starodavna pivovarna naenkrat lahko proizvedla približno 22.400 litrov piva.

Tovarna je bila po njegovem mnenju na tem območju najverjetneje zgrajena zato, da so pivo lahko zagotavljali na kraljevih ritualih, ki so potekali v stavbah, namenjenim pogrebom. Arheologi so namreč že pred tem našli dokaze o tem, da so starodavni Egipčani pivo uporabljali pri obredih žrtvovanja.