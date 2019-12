Arheologi v Mehiki odkrili več kot 1000 let staro palačo Majev

Palača v dolžino meri 55 metrov, široka je 15 metrov, visoka pa šest metrov. Zdi se, da je sestavljena iz šestih sob, je zapisal mehiški nacionalni inštitut za antropologijo in zgodovino.

Je del večjega kompleksa, arheologi pa so odkrili tudi ostanke grobišča. S forenzično analizo kosti upajo, da bodo prejeli več podatkov o majevskih prebivalcih v Kulubi. Palača je bila sicer v uporabi v dveh prekrivajočih se obdobjih majevske civilizacije, in sicer med letoma 600 in 900 n.š. in med letoma 850 in 1050 n.š., je povedal Alfredo Barrera Rubio, eden od vodilnih arheologov na tem območju.