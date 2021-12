Arheologi v Peruju našli mumijo staro vsaj 800 let

Odkritje je bilo presenečenje

Ekipa 40 ljudi se je izkopavanj lotila sredi oktobra. Vodila sta jo Van Dalen Luna in kolegica arheologinja Yomira Huaman Santillan. Odkritje je bilo za raziskovalce presenečenje, saj mumij niti niso iskali. "Celotna ekipa je bila res vesela, ker si nismo mislili, da se bo to zgodilo," je Huaman Santillanova povedala za CNN. "Nismo pričakovali, da bomo naleteli na tako pomembno odkritje," je poudarila.

Našli tudi morske mehkužce in kosti lame

Drugo nepričakovano odkritje so bili morski mehkužci, ki so jih raziskovalci našli zunaj grobnice mladega fanta. Van Dalen Luna je najdbo ocenil kot nenavadno, saj Cajamarquilla leži približno 25 kilometrov od obale. "Po obredu, ko so trupla postavili v grob, se dogodki in dejavnosti niso končali," je dejal. "To pomeni, da so se njihovi potomci več let vračali in tja dajali hrano ter darila, vključno z mehkužci."

Arheologi so zunaj grobnice našli tudi kosti lame. Po besedah CNN je Van Dalen Luna pojasnil, da je bila to običajna prehrana tistega časa, zato je starodavno ljudstvo koščke mesa lame 'ponudilo' tudi pokojnikom.