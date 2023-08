Arheologi v vili blizu Pompejev odkrili sobo, v kateri so bivali sužnji

Sobo za sužnje so odkrili v vili Civita Giuliana, približno 600 metrov severno od Pompejev, ki jih je uničil izbruh ognjenika pred skoraj 2000 leti. V sobi so našli dve postelji, od katerih je imela le ena vzmetnico, dve majhni omarici ter več posod, v katerih so odkrili ostanke miši in podgan.

"Te podrobnosti še enkrat znova prikazujejo revščino in slabe higienske razmere, v katerih so v tem času živeli nižji sloji družbe," je zapisalo ministrstvo za kulturo. V majhni spalnici sicer niso našli sledi rešetk, ključavnic ali verig.

Izkopavanja v vili Civita Giuliana so sprva potekala med letoma 1907 in 1908, z deli pa so znova začeli leta 2017, ko je policija ugotovila, da se na lokaciji zadržujejo in kradejo nepridipravi. Po besedah arheologov je del ene od postelj poškodoval predor, ki so ga roparji uporabljali za dostop do drugega dela vile.

Ognjenik Vezuv je izbruhnil leta 79 našega štetja in ubil na tisoče Rimljanov. Več antičnih mest, med drugim Pompeje, je prekrila debela plast pepela.