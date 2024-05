Najstnika v koči napadel črni medved, rešil ga je brat

Vrata so zvečer puščali odprta, da se je koča hladila. "Birgham je gledal posnetke na YouTubu in ni opazil, da je v sobo vstopil medved," pravi mama in dodaja, da je nenadoma začel kričati. "Medved ga je najprej s šapo udaril po nosu in licu, nato pa še po čelu in vrhu glave," razlaga. Nato je njen drugi sin Parker pritekel iz druge koče. Kot pravi, je najprej mislil, da gre za velikega psa, šele nato pa dojel, da je v kočo zašel medved.

Mama 15-letnega Birghama Hawkinsa je pojasnila, da je njen sin počival v eni od dveh koč na njihovem posestvu v Arizoni, ko je v kočo nenadoma vstopil črn medved in proti njem zamahnil s šapo. Pojasnila je, da ima Birgham sicer nevrološko motnjo in da bi, če mu na pomoč ne bi priskočil 18-letni brat, verjetno umrl.

Ko je medved zagledal Parkerja, se je pognal proti njemu, Birgham pa je hitro zaprl vrata koče. Parker je bil dovolj hiter, da je v drugo kočo pritekel pred medvedom. "Medved je nato nekaj časa hodil okoli koče, mi pa smo ga opazovali skozi okno," pravi Hawkinsonova in dodaja, da se je nato usedel na sedežno na verandi in tam čakal. "Bilo je res noro," je pripomnila.

Na kraj so prihiteli agenti iz Oddelka za divjad in ribe v Arizoni (AZGFD) in povedali, da naj bi medved še drugič vstopil v Brighamovo kočno in ga udaril še po roki. Ko so sami prispeli na kraj, pa medveda ni bilo več.

"Po prihodu na kraj dogodka so uradniki AZGFD za divje živali uspeli medveda hitro locirati in ga odstraniti," je agencija zapisala v izjavi. Šlo je za samca, ki naj bi bil star približno tri leta. Njegovo truplo bodo testirali na bolezni, so sporočili iz AZGFD.

Hawkinsonova je povedala, da njen sin dobro okreva in da je kot preventivni ukrep že prejel vrsto cepiv proti steklini. Spraševala se je, zakaj je medved napadel njenega sina, saj da to ni običajno obnašanje medvedov. "Morda je bil samo lačen, a to je res neobičajno obnašanje," je dodala.