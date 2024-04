Arktična pokrajina na Norveškem zaprosila za 26-urni dan

Po besedah Pedersenove se pokrajina trudi pritegniti nove prebivalce. Toda županja upa, da se bo to spremenilo s predstavitvijo edinstvenih vrednot območja. "Z našim projektom 'MOREtime' (VEČčasa) želimo proslaviti in promovirati ta edinstveni način življenja, tako da posameznikom ponudimo priložnost, da uživajo več kakovostnega časa v dejavnostih, kot so ribolov, lov, učenje novih jezikov ali preprosto druženje z ljubljenimi," je pojasnila. Za Politico je dodala, da je pri življenju v njihovi pokrajini najboljše prav čas: "Ne tečemo za avtobusi ali za vlaki ali potrebujemo dolgo časa za pot v službo in tako naprej. Zelo smo zadovoljni z življenjem v delu Norveške, kjer imamo več časa za druženje s prijatelji in družino."

S podaljšanjem dolžine dneva za dve uri pa Pedersenova upa, da bodo več ljudi pritegnili, da se preselijo v oddaljeno pokrajino.