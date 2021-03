Arktični mrož zašel na Irsko

Na tisoče kilometrov od polarnega kroga, ki ga večina mrožev kliče dom, ob obali irskega okrožja Kerry, sta oče in hči opazila mladega morskega sesalca. Irska skupina za kite in delfine je dejala, da gre za šele tretje potrjeno videnje mroža v državi od leta 1999.

Petletna Muireannin njen oče Alan Houlihan sta se v nedeljo sprehajala po irskem otoku Valentia, ko je Muireann zagledala velikansko bitje, ki se je na skale prebilo iz vode. Houlihan je povedal, da sta najprej mislila, da gre za tjulnja, potem pa sta opazila okle. Mrož je po njegovih besedah velik približno kot bik ali krava. "Sedel je na skali in je nekako poziral, v eni fazi je vrgel plavut in zdelo se je, kot da nam daje znak,"je povedal Houlihan. Morski biologi se strinjajo, da je mrož verjetno precej mlad glede na velikost oklov. Številni znanstveniki so poudarili tudi, kako redko je mrož tako daleč na jugu, kljub temu, da žival zmore prepotovati velike razdalje. "Dolga pot je od doma, vendar se zdi kot vitalen, debel, mlad mrož, ki bi lahko zmogel priti domov,"je povedalPeter Richardson, vodja oddelka za obnovo oceanov pri Društvu za ohranjanje morja.

Drugi morski biolog, Kevin Flannery iz Dingle Oceanworld, ima svojo teorijo, kako se je arktična žival znašla tako daleč od doma. "Prišel je z Arktike. Rekel bi, da je zaspal na ledeni gori in ga je odneslo predaleč, na sredino Atlantika ali morda celo nekam pod Grenlandijo." Rekel je, da bo žival po dolgem potovanju"precej utrujena" in "precej lačna". Toda Tom Arnbom, višji svetovalec za Arktiko, se s tem ne strinja. Strokovnjak za prostoživeče živali je povedal, da se je mrož verjetno namerno odpravil stran od doma in iskal hrano ob irski obali. "Pogosto se mlade živali podajo na dolga potovanja, da bi našle nova območja," je dejal. Dodal je, da morajo živali priti do plitvine, da bi lahko pojedle mehčužce in školjke, ki jih pojedo do nekaj tisoč na dan."Izgubljen je, ker je daleč od prijateljev, vendar se ne bojim, da bo umrl,"je dejal.

icon-expand Mrož FOTO: Twitter

Flannery in Arnbom sta izrazila upanje, da bo mladi mrož na koncu našel pot nazaj v svoj severnoatlantski dom. Strokovnjaki pa so javnost opozorili, naj držijo distanco od orjaške živali, da je ne bi prestrašili in jo tako ogrozili. Po poročanju, v ponedeljek na območju živali niso opazili, Richardson pa je povedal, da je v bližini veliko mehkužcev, s katerimi bi se lačni mrož lahko hranil, in verjetno je, da je bitje pod vodo in še vedno na območju. Irska skupina za kite in delfine je dejala, da gre za šele tretje potrjeno videnje mroža v državi od leta 1999.