Arktika bo dobila prvega ameriškega veleposlanika. 'Ključna mir in stabilnost'

"Mir in stabilnost v regiji sta ključnega strateškega pomena za ZDA in prednostna naloga državnega sekretarja Blinkna," je dodal Patel. Anthony Blinken bo tako že kmalu imenoval veleposlanika, njegovo imenovanje pa moral potrditi tudi senat.

Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je v petek, kot poroča BBC, posvaril pred grožnjo, ki jo predstavlja Rusija v severnih polarnih regijah. Ob tem je zaskrbljenost izrazil tudi zaradi kitajskega dosega Arktike. Kot je sporočil predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva Vedant Patel , bo novi veleposlanik ZDA sodeloval s sedmimi arktičnimi državami – Kanado, Dansko, Finsko, Islandijo, Norveško, Švedsko in Rusijo – s skupinami domorodcev in drugimi zainteresiranimi stranmi.

Za slednjo potezo so se ZDA odločile v času, ko Rusija krepi svojo prisotnost v bližini severnega tečaja, Kitajska pa na Arktiki gradi raziskovalne postaje. Ruske zmogljivosti na severu po mnenju Stoltenberga predstavljajo strateški izziv za vojaško zavezništvo. Ti vključujejo ponovno odprtje "več sto novih in nekdanjih arktičnih vojaških lokacij iz obdobja Sovjetske zveze" ter tudi ruska uporaba severa kot "poligon za najnaprednejše orožje, vključno s hiperzvočnimi raketami". Skrbi pa jih tudi Kitajska: "Peking in Moskva sta se zavezala, da bosta okrepila delovanje na Arktiki."

Ob tem pa je poudaril, da so podnebne spremembe še povečale pomen visokega severa, saj taljenje ledu napravlja območje bolj dostopno.