Arlene Foster znova vodi severnoirsko vlado

To je bilo mogoče, potem ko sta DUP in Sinn Fein v petek podprla dogovor o delitvi oblasti. Gre za kompromisni dogovor, ki sta ga v četrtek objavili britanska in irska vlada po devetih mesecih pogajanj, na katerih je sodelovalo pet glavnih severnoirskih strank. Te vse so podprle dogovor in so sedaj v 90-članski skupščini, ki mora potrditi še ministre polavtonomne vlade.