Armenci se spominjajo genocida s strani otomanskega cesarstva

Skupine Armencev so se danes s svečami in rožami pridružile tradicionalni procesiji v spomin na žrtve genocida, od katerega mineva 106 let. Že v petek se je v središču Erevana zbralo okoli 10.000 ljudi na tradicionalnem pohodu z baklami, na katerem so tokrat zažigali tudi turške in azerbajdžanske zastave.

Med Armenci že dolgo tli jeza do Turčije in Azerbajdžana, dodatno je bilo to vidno v vojni z Azerbajdžanom lani v Gorskem Karabahu. Armence je poraz proti Azerbajdžanu, ki ga je podpirala Turčija, hudo prizadel. PremierNikol Pašinjan je označil vojno za agresijo, s katero so želeli uničiti sledi Armencev. "Turška ekspanzionistična zunanja politika in ozemeljske težnje glede Armenije so dokazi oživitve njihove genocidne ideologije," je sporočil Pašinjan v izjavi.

Armenci si že dolgo prizadevajo za mednarodno priznanje genocida nad Armenci leta 1915 v času otomanskega cesarstva med prvo svetovno vojno, ko je v množičnih pobojih in deportacijah umrlo od 800.000 do 1,5 milijona Armencev. Genocid priznava več deset držav, ne pa tudi Turčija, ki kot naslednica cesarstva genocid zanika in trdi, da je šlo za kolektivno tragedijo, v kateri so umrli tudi številni Turki. Trdi, da je umrlo do 500.000 ljudi, ko so se Armenci uprli in stopili na stran ruskih invazijskih sil med prvo svetovno vojno.

Biden pred pričakovanim priznanjem genocida nad Armenci govoril z Erdoganom

Ameriški predsednik Joe Biden bo danes medtem po pričakovanjih naredil zgodovinski korak v priznanju genocida nad Armenci. Pred tem je v petek govoril s turškim kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom, kar je bil prvi pogovor med predsednikom, ki sta ga med drugim posvetila poglobitvi dvostranskih odnosov ter premostitvi sporov.

Biden, ki je na položaj prisegel januarja, je obljubil, da se bo posvetil človekovim pravicam. Že kot senator je bil v tesnih stikih z armensko in grško skupnostjo v ZDA in je med predsedniško kampanjo obljubil priznanje genocida. Glede na nekatere napovedi v Washingtonu naj bi Biden o tem spregovoril danes.

Iz Bele hiše so sporočili, da je Biden Erdogana v pogovoru pozval h konstruktivnemu dvostranskemu odnosu, v okviru katerega bi razširili področja sodelovanja in učinkovito upravljali s spori. Podobno so sporočili iz Ankare, kjer so poudarili pozitiven vidik pogovora, da sta se predsednika strinjala glede pomembnosti sodelovanja.

Voditelja se skušata ogniti dodatni zaostritvi odnosov in se bosta prvič osebno srečala predvidoma na vrhu zveze Nato junija v Bruslju. Erdogan je sicer sodeloval tudi na virtualnem podnebnem vrhu ta teden, ki ga je gostil Biden, čeprav so takrat demokrati že sporočili, da namerava predsednik priznati genocid. Erdogan je medtem v četrtek svojim svetovalcem naročil, da "morajo braniti resnico pred tistimi, ki podpirajo laž t. i. armenskega genocida". Pri tem niso neposredno omenjali Bidnovih načrtov glede priznanja.