Armenija in Azerbajdžan dosegla dogovor o začasni prekinitvi ognja

Dogovor sta državi dosegli na pogajanjih v Moskvi, ki so trajala 10 ur. Ruski minister za zunanje zadeve Sergej Lavrov je dejal, da bosta državi zdaj začeli z vsebinskimi pogovori. Začasna prekinitev ognja je v veljavo stopila danes opoldne po lokalnem času, obe strani pa jo bosta izkoristili predvsem za izmenjavo ujetnikov in trupel ljudi, ubitih v spopadih.

Še pred premirjem pa je danes prišlo do intenzivnih spopadov. Armenske sile so sporočile, da je Azerbajdžan izstrelil rakete v četrti glavnega mesta Srepanakert, kjer živijo civilisti. Armenska vlada v Erevanu pa je obtožila azerbajdžanske sile, da so še okrepile napade brezpilotnih letal, z namenom, da bi spremenile ravnovesje sil v konfliktu.