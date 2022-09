Armenija in Azerbajdžan dosegla nov dogovor o prekinitvi ognja

"Dogovor o prekinitvi ognja je bil dosežen v sodelovanju z mednarodno skupnostjo," je za armensko televizijo povedal sekretar armenskega varnostnega sveta Armen Grigorjan. Pojasnil je, da je dogovor začel veljati v sredo ob 20.00 uri po lokalnem času oziroma 16.00 uri po srednjeevropskem.

Dogovor o prekinitvi zadnjih spopadov v sporni pokrajini Gorski Karabah, ki so se razvneli v ponedeljek ponoči, sta Erevan in Baku po posredovanju Moskve sicer že dosegla v torek. Vendar pa se je od tedaj zvrstilo več obtožb o kršitvah dogovora na obeh straneh. EU je nov dogovor pozdravila, ta pa naj bi se po njenih navedbah "doslej spoštoval". "EU ostaja močno vključena v proces normalizacije med Armenijo in Azerbajdžanom," je v izjavi dejal tiskovni predstavnik za zunanje zadeve in varnostno politiko EU Peter Stano.

Armenski premier Nikol Pašinjan je parlamentu poročal, da je bilo v spopadih po zadnjih podatkih doslej ubitih več kot sto Armencev in da je Azerbajdžan zasedel okoli 50 kvadratnih kilometrov ozemlja. Iz Bakuja so medtem sporočili, da je v spopadih umrlo 71 njihovih vojakov.