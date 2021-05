Armenija po incidentu z Azerbajdžanom Putina zaprosila za vojaško podporo

Medtem pa naj bi francoski predsednik Emmanuel Macron razmišljal, da bi to vprašanje uvrstili na dnevni red Varnostnega sveta ZN, je dodal. "Francija je pripravljena ponuditi vojaško pomoč, da podpre mednarodne napore v smeri rešitve te težave," je dejal.

Armenija je v četrtek azerbajdžansko vojsko obtožila, da je prečkala južno mejo na območju jezera, ki si ga delita obe državi. Tam naj bi pripravljala zasedo. Azerbajdžan je očitke zanikal. Pašinjan je med drugim tudi uradno zaprosil za zasedanje Organizacije pogodbe o kolektivni varnosti (CSTO) pod vodstvom Moskve, da preučijo možnost podpore Erevana. V okviru pogodbe se agresija proti eni članici razume kot agresija proti vsem.

Putin k spoštovanju mirovnega dogovora poziva obe strani

Iz Kremlja so sporočili, da Putin obe strani poziva k spoštovanju mirovnega dogovora in da bo Rusija še naprej aktivno posredovala med stranema.

ZDA so po zadnjem incidentu sporočile, da se Azerbajdžan po njihovih informacijah umika. "Vojaški premiki na spornih ozemljih so neodgovorni in nepotrebno provocirajo," je povedala tiskovna predstavnica zunanjega ministrstva Jalina Porter.

"Pričakujemo, da bo Azerbajdžan takoj umaknil vse sile in prenehal z nadaljnjimi provokacijami," je dodala.

Med državama so že dolgo napetosti, lani je izbruhnila tudi vojna zaradi Gorskega Karabaha. Armenija je po okoli šestih tednih spopadov, ki so terjali okoli 6000 življenj, priznala poraz in izgubila večji del ozemlja. Državi sta novembra sklenili mirovni dogovor.