Armenija pripravljena na mirovne pogovore, Azerbajdžan nadaljuje z napadi

"Pripravljeni smo sodelovati z državami, ki sopredsedujejo Ovsejevi skupini iz Minska, da se vzpostavi režim premirja, ki bo temeljil na dogovorih iz let 1994-1995," so sporočili iz armenskega zunanjega ministrstva. Dodali so, da četudi pozdravljala tovrstne mirovne pogovore, pa bodo še naprej z vso silo in odločnostjo odgovarjali na agresijo Azerbajdžana v Gorskem Karabahu.

T. i. skupini iz Minska sopredsedujejo ZDA, Francija in Rusija. Pod okriljem te skupine sicer že od leta 1992 potekajo mirovni pogovori o Gorskem Karabahu. Armenska tiskovna agencija Armenpress je medtem danes poročala o novih smrtnih žrtvah spopadov, ki potekajo od nedelje. V zadnjem dnevu je v spopadih umrlo še 54 armenskih vojakov, skupno 150.

Armenija poroča še o 23 mrtvih civilistih ter trdi, da so njene sile ubile 130 azerbajdžanskih vojakov. Azerbajdžansko obrambno ministrstvo trdi, da so njihove sile ubile 2300 karabaških separatistov ter med drugim uničile 130 tankov. Poročajo tudi o 16 mrtvih civilistih, podatkov o mrtvih vojakih ne razkrivajo.

Armenske oblasti so tudi sporočile, da so azerbajdžanske sile danes napadle mesto Stepanakert, prestolnico Gorskega Karabaha. "Številni civilisti so ranjeni, civilna infrastruktura je poškodovana," je na družbenem omrežju Facebook sporočil tiskovni predstavnik armenskega obrambnega ministrstva Artsrun Hovhanisjan. Podrobnosti o napadih ni navedel. Novinarji francoske tiskovne agencije AFP poročajo o več eksplozijah v mestu. Separatistična vlada Gorskega Karabaha pa je sporočila, da je bil v napadih uničen most, ki povezuje regijo z Armenijo.

Francosko zunanje ministrstvo pa je danes sporočilo, da iz Gorskega Karabaha evakuirajo novinarja francoskega časnika Le Monde, ki sta bila huje ranjena v četrtkovem raketnem napadu v mestu Martuni. Po podatkih časnika sta bila novinarja Allan Kaval in fotograf Rafael Jahobzadeh del skupine novinarjev. V njej sta bila ranjena tudi dva armenska novinarja. Novinarja Le Monda so danes prepeljali v bolnišnico v armenski prestolnici Erevan, kjer so ju operirali.

Spor glede Gorskega Karabaha, ki si ga lastita obe državi, sicer sega v 90. leta prejšnjega stoletja, v čas razpada Sovjetske zveze. Območje je pod nadzorom Armenije, mednarodnopravno pa je del Azerbajdžana. Obe državi zavračata pozive k dialogu, s katerim bi končali spopade.