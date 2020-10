Zaostrovanje spopadov v Gorskem Karabahu. Turčija v regijo pošilja sirske plačance?

Na območju Gorskega Karabaha se nadaljujejo boji med Armenijo in Azerbajdžanom. Pod obstreljevanjem armenskih sil se je znašlo tudi drugo največje azerbajdžansko mesto, Gandža. Medtem se nadaljujejo spopadi za Stepanakert, glavno mesto Gorskega Karabaha, od koder so v zadnjih dneh pobegnili številni prebivalci. Armenija obtožuje Turčijo, da vojaško podpira Baku ter v regijo pošilja sirske plačance.

Tarča napada in obstreljevanja naj bi bilo tudi drugo največje azerbajdžansko mesto Gandža, trdi obrambno ministrstvo v Bakuju. Da armenske sile z raketami obstreljujejo mesto z okoli 330.000 prebivalci ter nekatere manjše kraje, so zapisali v sporočilu za javnost. Uničili naj bi tudi tamkajšnje vojaško letališče. Armenske oblasti so v soboto dejale, da siloviti boji potekajo na celotni frontni črti, ter da so sestrelili tri letala nasprotnikov. Azerbajdžansko obrambno ministrstvo je zanikalo, da bi jim sestrelili letala, ter obtožilo armenske sile, da napadajo civilna območja.

icon-expand Fotografija domnevne sestrelitve letala azerbajdžanskih sil. Objavilo jo je armensko obrambno ministrstvo. FOTO: AP

V prestolnici Gorskega Karabaha Stepanakert so sprožili alarm, ki so mu sledile eksplozije, poročajo dopisniki AFPs prizorišča. Oblasti te samooklicane republike z večinsko armenskim prebivalstvom, ki je pod nadzorom Armenije, mednarodnopravno pa je del Azerbajdžana, so sporočile, da je mesto znova tarča raketnega obstreljevanja. V zadnjih dneh se je zvrstilo že več tovrstnih napadov na Stepanakert, zato so se prebivalci zatekli v zaklonišča, številni pa so zbežali proti Armeniji. Na desetine beguncev se je zateklo na območje Gorisa na jugovzhodu Armenije.

icon-expand Fotografija spopadov, ki jo je objavilo armensko obrambno ministrstvo. FOTO: AP

Oblasti Gorskega Karabaha so do sedaj potrdile 150 smrtnih žrtev, med njimi je 19 civilistov. Več deset ljudi je ranjenih. Vahram Poghosjan, tiskovni predstavnik oblasti te regije, je obenem dejal, da naj bi v spopadih umrlo že okoli 3000 Azerbajdžancev, a več podrobnosti o tej visoki številki ni podal, navaja Euronews. Turčija v regijo pošilja sirske plačance? Armenija je konec tedna obtožila Turčijo, ki javno podpira Azerbajdžan, da na to območje pošilja sirske borce, prav tako naj bi vojaško pomagala Bakuju. Sirski observatorij za človekove pravice je že v petek sporočil, da je bilo v spopadih v Gorskem Karabahu ubitih najmanj 28 proturških sirskih upornikov, ki so bili med 850 borci Ankari naklonjene sirske frakcije. Azerbajdžan in Turčija to zanikata. Da obveščevalna poročila kažejo, da je 300 sirskih borcev džihadističnih skupin iz Alepa šlo preko turškega mesta Gaziantep proti Azerbajdžanu, je potrdil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron ter zahteval pojasnila od Turčije. "Turčija in Azerbajdžan ne zasledujeta zgolj vojaško-političnih ciljev,"je dejal armenski premier Nikol Pašinjanv sobotnem nagovoru narodu. "Njihov cilj je Armenija, njihov cilj je nadaljevanje genocida nad Armenci."

V množičnih pobojih in preganjanju v Otomanski Turčiji, ki so se začeli leta 1915, je umrlo okoli 1,5 Armencev. Turčija še vedno zanika, da je šlo za genocid.