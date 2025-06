Arnold Schwarzenegger po napadu v Gradcu: V naših srcih je teža

K izreku sožalja in sočutja z žrtvami in njihovimi družinami se je pridružil tudi britanski kralj Karel III. "Moja žena (Camilla, op. a.) in jaz sva globoko pretresena in užaloščena nad grozljivimi dogodki v Gradcu. Šole bi morale biti prostor zatočišča in prostor učenja in zato je napad na dijake in zaposlene še toliko bolj strašen," so v kraljevem imenu zapisali na Instagramu. Ob tem je družinam in vsem prizadetim v napadu izrekel sožalje.