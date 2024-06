Arogantna turista sta audija parkirala kar med dopustniki na plaži

"Arogantni tuji državljani so svoje vozilo parkirali na plaži med kopalce, ki so se kmalu oddaljili od vozila. Nekateri iz nelagodja, drugi iz strahu," je povedal očividec, ki je hrvaškemu portalu Index.hr posredoval fotografijo.

Audija s francosko registracijo je voznik parkiral na plaži Slanica poleg Crvene Luke, nedaleč od Biograda. Vozilo je tako stalo med ljudmi, ki so se trudili uživati v soncu in morskih radostih, le meter stran od morja.

Številni obiskovalci plaže so se nad vozilom pritoževali, a se turista z otrokom zanje nista zmenila. "Vse pripombe sta ignorirala ter pripomnila, da ima gospa zdravstvene težave z nogo. Ampak to je navadna laž, saj je gospa kasneje nazorno pokazala, da je vitalna in da lahko brez težav prehodi 50 metrov, kolikor so se morali od parkirnih mest do obale sprehoditi tudi ostali," je povedal očividec.