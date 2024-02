'Arogantni' Poljaki na Čiovu: čez plažo so si ustvarili betonsko pot

Še nedavno je bila plaža na otoku Čiovo, v mestu Slatina, še neopustošena in posuta z drobnimi kamenčki. Zdaj pa čez njo teče "nelegalna" betonska pot, ki so si jo ustvarili prišleki s Poljske, poroča Morski.hr . Zadnja nelegalna betonska inštalacija, ki je razbesnela domačine, je na prodnati plaži Dionice nastala pred le nekaj dnevi.

A to ni prvi spor, ki so ga domačini imeli s prišleki na otoku. "Prepirajo se že več let in tudi redarji so bili tu že večkrat, a zgodilo se ni nič. Ne pritožujem se nad delom redarjev, ti na terenu opravijo svoje delo. Težava je v tujcih, ki se ne bojijo ničesar," pravi predsednik Krajevnega odbora Slatina Mislav Domić.

Poudarja, da imajo že nekaj let težave prav s tujci, ki prihajajo s Poljske. "Pred kratkim pa so zabetonirali pot do morja. Pred dvema dnevoma je namreč ni bilo," je za hrvaški portal povedala domačinka, ki je graditelje že prijavila. Kot je povedala, gre za vilo Sun and Sea (op. p. Sonce in morje), ki ga lastniki oddajajo na Bookingu.