Arsenalov branilec v času napada nakupoval z ženo in sinom: 'Videl je vse'

Policija preiskuje vse okoliščine napada, je pa trenutno izključila teroristični motiv pri napadu. 46-letni osumljenec, ki ga je policija že prijela, naj bi sicer trpel za duševnimi motnjami, nima pa pretekle kriminalne kartoteke. Po poročanju italijanske Anse, naj bi se zdravil zaradi hujše oblike depresije.

Ljudje so bežali iz trgovine, po zvočnikih klicali nujno medicinsko pomoč

V javnost prihaja tudi vse več poročil oseb, ki so se v času napada nahajale v supermarketu. Poročajo o občutkih strahu in groze. "Nismo razumeli, kaj se dogaja. Videli smo ljudi, ki so v solzah bežali iz trgovine," je za Anso povedalo dekle, ki je bilo v četrtek zvečer v nakupovalnem središču.

Drugo dekle je bilo v času napada v bližnjem lokalu. "Videli smo skupino fantov in gospo, ki so tekli stran od trgovine. Mislili smo, da gre za rop, nato pa smo videli vse več razburjenih ljudi in vedeli smo, da se je zgodilo nekaj resnega," je dejala. Ena od prič je začela govoriti o orožju in skrili so se v zadnji del lokala. "Čez nekaj minut je v lokal prišla prodajalka trgovine, ki je bila priča napadu. A ni govorila o orožju, le o norcu," je nadaljevala. Kmalu za tem so iz lokala zbežali tudi sami. Dekle je opisalo še, da so prek zvočnika nakupovalnega središča klicali nujno medicinsko pomoč.