Iskalna akcija, s srečnim koncem in neizmerna sreča staršev, potem ko so našli njuni hčerki stari štiri in sedem let, ki sta se izgubili v gozdu. Reševalna ekipa je bila na delu že štiri ure, a o deklicah ni bilo ne duha ne sluha. Dokler se ni pojavil junak večera, hišni ljubljenček Artemis.