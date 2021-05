Asad znova zmagal na volitvah

Na volitvah v Siriji je že četrtič slavil predsednik Bašar al Asad, ki je osvojil 95,1 odstotka glasov, je sporočil predsednik parlamenta. Volitev, ki so potekale v sredo, se je udeležilo 76,6 odstotka volilnih upravičencev. To so bile druge volitve od začetka desetletje dolge vojne v Siriji, ki je doslej zahtevala več kot 380.000 življenj.

icon-expand Bašar al Asad je obtožbe, da volitve niso potekale svobodno in pošteno, zavrnil. FOTO: AP Asadova protikandidata sta bila dokaj neznana izzivalca; nekdanji minister Abdalah Salumom Abdalah in Mahmud Meri, član t. i. tolerirane opozicije, ki sta po uradnih rezultatih prejela 1,5 odstotka oziroma 3,3 odstotka glasov. Asadovim tekmecem iz tujine kandidatura ni bila dovoljena, prav tako volitve niso potekale na območjih, ki niso pod nadzorom sirskega režima. Ta obvladuje dve tretjini države. Uporniki, ki nadzorujejo območja na severozahodu Sirije, ter sirski Kurdi na severovzhodu države, volitve zavračajo kot nelegitimne. Volitve je kot nelegitimne označilo tudi več zahodnih držav, med drugim ZDA, Velika Britanija, Francija, in Nemčija. Asad je obtožbe, da volitve niso potekale svobodno in pošteno, zavrnil. icon-expand